Ngày 24/12, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã mời một số người tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) trên đường Phú Châu, phường Tam Bình và chi nhánh 50-03V trên đường 15, phường Linh Trung đến làm việc.



Những người này bị công an mời làm việc liên quan đến vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V trước khi bị kiểm tra. Ảnh: BT

Trước đó, chiều 23/12, Công an TP.Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V và mời giám đốc, phó giám đốc cùng 7 người đến trụ sở làm việc.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-03V nằm trên đường Phú Châu, phường Tam Bình do ông Trần Văn Chủ làm giám đốc.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 33 đối tượng.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân). Ảnh: BT

Trước đó, qua quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TP.HCM phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải…) nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Kết hợp thông tin từ các nguồn đơn thư, phán ánh của người dân, kết quả phối hợp trao đổi thông tin của một số cục nghiệp vụ Bộ Công an và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số trung tâm đăng kiểm.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án, Công an TP.HCM đã chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án; tổ chức bắt giữ các đối tượng trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 trung tâm đăng kiểm.

Cụ thể: Trung tâm đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang); Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP.Thủ Đức, TP.HCM); Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân); Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè).

Đồng thời, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.