TP.HCM: Đi đăng kiểm từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa xong

Quang cảnh xe xếp hàng dài đợi đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S

Rồng rắn xếp hàng đi đăng kiểm

Sáng 22/12/2022, nhiều trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM đặt trong tình trạng quá tải, số lượng xe xếp hàng kéo dài lên đến hàng trăm mét.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), đến 12 giờ trưa cùng ngày, số lượng xe vẫn còn duy trì chật kín khu vực chờ của trung trung tâm. Nhiều tài xế tắt máy, ra ngoài uống nước, trò chuyện vì phải đợi quá lâu.

Cảnh xếp hàng dài để chờ được vào đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S. Ảnh: Quang Sung

Nhiều tài xế đã biết trước tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm từ hôm qua, nên hôm nay tranh thủ đi sớm, nhưng cũng không tránh khỏi cảnh “rồng rắn lên mây”.

Tài xế Nguyễn Vũ (34 tuổi) cho biết, anh đến đây từ 5 giờ sáng, nhưng đến 12 giờ trưa xe anh vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

“Tôi biết là có sự việc đông đúc chờ xếp hàng như thế này, nên đã đến từ lúc 5 giờ sáng. Tôi đến nơi đã thấy hơn mấy chục chiếc xe đang đợi rồi, có tài xế còn nói với tôi đã đến đây từ 4 giờ sáng để đợi”, anh Vũ cho hay.

Không chỉ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S mới xảy ra tình trạng xếp hàng dài đợi đăng kiểm, tại các trung tâm khác như: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-03V (phường Tam Bình, TP Thủ Đức), Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50.05V (đường Hồng Hà, quận Tân Phú), Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50.03V (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức), Trung tâm đăng kiểm 50.03V (phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức)... cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Tài xế Trần Nam Minh (33 tuổi) cho biết: “Tôi đi đăng kiểm nhiều lần rồi, nhưng lần đầu tiên phải đợi lâu như vậy. Chắc có lẽ do số lượng trung tâm đăng kiểm bị giảm xuống đột ngột, nên số lượng xe dồn về đây càng đông hơn. Xe đông anh em ai cũng mệt, nhưng anh em phải cố gắng thôi, vì đây là chuyện không ai mong muốn”.

Tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 50.03V (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức) cũng xảy ra tình trạng xe xếp hàng đợi đăng kiểm kéo dài. Ảnh: Quang Sung

Mặc dù phải đợi lâu, nhưng phần lớn các tài xế tỏ ra thông cảm cho các trung tâm đăng kiểm.

“Đông thì mình phải chịu thôi, quy trình người ta làm như thế là để đảm bảo an toàn cho mình, phải kiểm tra từng chút một. Anh em chia sẻ với nhau một chút. Hy vọng sắp tới cơ quan chức năng sẽ có giải pháp gì đó để giảm tải áp lực cho các trung tâm đăng kiểm, như vậy thì tài xế hay nhân viên trạm đăng kiểm cũng đỡ mệt”, tài xế Trần Anh Nguyên (40 tuổi) chia sẻ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc đăng kiểm

Được biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, là do có một số lượng trung tâm đăng kiểm trên địa bàn bị đình chỉ hoạt động do sai phạm. Điều này khiến số lượng xe bị dồn về các trung tâm đăng kiểm còn lại, ngày một tăng.

Trước đó cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 33 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Nhân viên và máy móc của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50.03S hoạt động liên tục. Ảnh: Quang Sung

Theo đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp tổng cộng 9 trung tâm đăng kiểm, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng. Tại TP.HCM có Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP.Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc; 50-07V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm Giám đốc; 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là Giám đốc; 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn khám xét 5 trung tâm tư nhân do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, gồm: 62-03D tại tỉnh Long An; 71-02D tại Bến Tre; 83-02D tại Sóc Trăng; 66-02D tại Đồng Tháp; 63-03D ở Tiền Giang.

Dự kiến những ngày tới, tình trạng xe xếp hàng dài đợi đăng kiểm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Trong ảnh: xe tải xếp hàng đợi đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 50.03V (phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức). Ảnh: Quang Sung

Theo cơ quan điều tra, giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã nhận tiền rồi chỉ đạo phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng... bỏ qua các vi phạm của xe đăng kiểm. Cụ thể là bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Kết quả điều tra bước đầu xác định, lãnh đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 70.000 phương tiện, thông qua "cò" đưa xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp Cục cảnh sát Kinh tế, Cục CSGT (Bộ Công an) và các tỉnh thành mở rộng điều tra vụ án. Đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định, ngăn chặn ngay các xe không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường.