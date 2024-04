Qua trinh sát, cảnh sát triệt xoá 1 tụ điểm xóc đĩa phức tạp ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 322 và "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt xoá một tụ điểm đánh bạc phức tạp trên địa bàn huyện Thái Thuỵ, khởi tố 22 đối tượng. Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, qua công tác trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/4/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Thái Thụy phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của Vũ Duy Đại, sinh năm 1981, trú tại: thôn 2 Phong Lẫm, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có 22 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc 01 bộ bát đĩa sứ, 04 quân vị và nhiều tang vật khác có liên quan cùng với trên 200 triệu đồng.

Tụ điểm đánh bạc xác định do Vũ Duy Đại và Đỗ Xuân Khanh, sinh năm 1987, trú tại: thôn Thanh Do, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đứng ra tổ chức, thu tiền hồ của người đến chơi, đồng thời thực hiện việc canh coi, cảnh giới trong quá trình các đối tượng đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.