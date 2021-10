Tiến "trắng" lĩnh 8 năm tù ở vụ án khiến 2 Công an Thái Bình bị khởi tố

Tiến "trắng" lĩnh bản án tiếp theo chỉ sau 8 ngày

Cụ thể, chiều ngày 25/10, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án với Bùi Mạnh Tiến (SN 1995, Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình) và 5 bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích", xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư vào năm 2018.

Tiến và các đồng phạm Bùi Đình Phương Nam (SN 1998, Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình), Nguyễn Minh Đức (SN 1992, Hợp Tiến, Đông Hưng), Phạm Văn Sáng (SN 1991, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình), Nguyễn Tuấn Long (SN 1989, Trần Lãm, TP.Thái Bình), Phạm Ngọc Dũng (SN 1995, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình) bị đưa ra xét xử với tội danh "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình, lái xe khách).

Tiến "trắng" bị tuyên phạt 8 năm tù ở vụ chém lái xe ở Vũ Thư thương tích 44%. Ảnh: PH

Sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định, tuyên các bị cáo Bùi Mạnh Tiến, Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng, Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Dũng phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Tòa tuyên phạt Bùi Mạnh Tiến 8 năm tù. Tiến "trắng" hiện đã nhận 4 năm tù trong các vụ án khác, tuy nhiên chưa có hiệu lực nên tòa không tổng hợp.

Tòa sơ thẩm phạt 3 bị cáo Bùi Đình Phương Nam, Nguyễn Minh Đức, Phạm Văn Sáng 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Tuấn Long, Phạm Ngọc Dũng bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù.

Phạm Văn Sáng cộng bản án 2 năm 6 tháng tù trong vụ án khác, tổng hình phạt 9 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Ngọc Dũng cộng bản án 2 năm trong vụ án khác, tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tuấn Long cộng 8 năm tù của bản án khác, tổng buộc Long chấp hành hình phạt 13 năm 6 tháng tù.

2 Công an ở Thái Bình bị khởi tố

Tài liệu truy tố cho thấy, đầu năm 2018, anh Hoàng mua xe ô tô loại 9 chỗ ngồi, biển số 30F 063xx, kinh doanh chở khách từ xã Vũ Tiến đi Hà Nội, xuất phát lúc 14 giờ hàng ngày (anh Hoàng không đăng ký với Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình).

Tại tòa hôm nay, Tiến "trắng" còn tố bố nuôi là Đường "Nhuệ" (ảnh) bán đứng mình để được giảm án. Ảnh: PH

Anh Thuân thấy xe của anh Hoàng chạy sát với giờ xe của mình, làm ảnh hưởng về số lượng khách nên khoảng tháng 4/2018, anh Thuân nhờ Tiến "trắng" và Phạm Văn Sáng đến nói với anh Hoàng lùi giờ xuất phát vào 15 giờ hàng ngày.

Do anh Hoàng không lùi giờ chạy xe theo yêu cầu nên ngày 22/5/2018, Tiến rủ các bị cáo Sáng, Dũng, Phương Nam, Tuấn Long, Minh Đức đến nhà anh Hoàng, mục đích đánh anh này.

Tiến chuẩn bị và mang theo dao, áo dạng may cho công nhân, mũ lưỡi trai, khẩu trang. Trên đường đi, các đối tượng dừng lại mặc áo, đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đến ngõ rẽ cách nhà anh Hoàng khoảng 100 mét, Dũng, Long đứng ở ngoài ngõ chờ, Tiến, Sáng, Nam, Đức đi bộ vào nhà anh Hoàng. Tại đây, Tiến, Đức, Nam mỗi người cầm 1 con dao, Nam bê 1 hộp bìa mục đích giả làm khách của anh Hoàng gửi đồ đi Hà Nội.

Nam đã dùng dao chém anh Hoàng 2 nhát vào cổ tay phải, trong đó 1 nhát chém tại khu vực cổng và 1 nhát chém tại bậc lên xuống cạnh hiên nhà. Tiến, Đức dùng dao chém anh Hoàng 8 nhát vào tay, chân anh Hoàng tại giường trong nhà anh Hoàng.

Năm 2018 khi vụ án xảy ra, Công an huyện Vũ Thư đã không khởi tố vụ án hình sự mà ra quyết định xử lý hành chính với Phạm Văn Sáng và 1 người khác. Ảnh: PH

Sau đó 6 bị can đi về, Tiến đốt hộp bìa, áo, khẩu trang, mũ lưỡi trai. Dũng, Long mang 2 xe máy đi gửi tại bãi để xe của khách sạn Dầu khí (TP.Thái Bình) để tránh bị phát hiện; Nam vứt bao xác rắn bên trong có 2 con dao xuống sông. Hậu quả anh Hoàng bị đa chấn thương tứ chi, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 44%.

Ở vụ án này, thời điểm năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 24/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của anh Hoàng.

Ngày 8/6/2018, anh Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích, có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với người gây thương tích cho mình, không có ý kiến đề nghị gì.

Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 22/8/2018, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Sáng, Phi về hành vi "Xâm hại sức khỏe của người khác", đồng thời ra quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngày 4/5/2020, anh Hoàng có đơn gửi Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xử lý vụ việc.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư.

Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích", để điều tra làm rõ hành vi vi phạm với các đối tượng trong vụ việc của nạn nhân Hoàng.

Mặt khác, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư.

Đơn vị này cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bằng Giang (SN 1981, cán bộ Công an huyện Vũ Thư), Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978, cán bộ Công an huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi có dấu hiệu của tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", quy định tại Điều 375 Bộ luật hình sự năm 2015.