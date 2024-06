Quận Cầu Giấy (Hà Nội) cắt điện, nước cơ sở kinh doanh vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy

Trước đó, theo thống kê trong tháng 5/2024, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 3.328 cơ sở (số cơ sở năm 2023 là 3.115 cơ sở, hiện tại tăng 213 cơ sở) thuộc loại hình nhà trọ.

Trong đó, có 2.109 cơ sở thuộc Phụ lục III (danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an quản lý), 1.219 cơ sở thuộc phụ lục IV (cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do UBND cấp xã quản lý).