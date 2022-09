Quận Cầu Giấy ra mắt lực lượng dân quân thường trực tại 2 phường

Đại tá Nguyễn Quang Đấu - Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ Đô đến dự.



Tại buổi lễ, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trao Quyết định thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực cho lực lượng dân quân các phường Nghĩa Đô và Dịch Vọng Hậu.

Ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trao quyết định thành lập lực lượng cho 2 phường.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy yêu cầu lực lượng Dân quân thường trực cần thực hiện tốt 7 nhiệm vụ được quy định trong Luật Dân quân tự vệ năm 2019, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện.

Đồng thời đảm bảo cho lực lượng dân quân tự vệ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với Công an trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại diện cho 2 tiểu đội Dân quân thường trực của 2 phường Nghĩa Đô và Dịch Vọng Hậu phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Nhân - Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực phường Dịch Vọng Hậu hứa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện và hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.