Phó tổng biên tập BILD Paul Ronzheimer phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 21/12/2023. Ảnh Getty

Ronzheimer vừa trải qua ba ngày ở Ukraine, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và các quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội, ông đã viết trên X (trước đây là Twitter).



"Tuyên bố của họ ngày càng ít khớp với bức tranh được vẽ chính thức trong các cuộc họp báo và phỏng vấn, gần đây nhất là của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky", ông Ronzheimer viết.

"Những người nói chuyện riêng với tôi đã xác định "rất rõ ràng" một số vấn đề lớn đối với Kiev và vào thời điểm này "thấy rất ít cơ hội cho những nỗ lực tấn công của Ukraine," Ronzheimer viết.

Giảm bớt sự chỉ trích của mình bằng tuyên bố rằng Nga đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ và nhiều xe tăng," nhà báo Đức lưu ý rằng tất cả mọi người đã nói chuyện với ông đều nói rằng thời gian đang đứng về phía Moscow và "những câu chuyện từ mặt trận gần như không thể chịu nổi".

Các quan chức Ukraine nên nói những điều này trước công chúng vì "không có gì khác sẽ giúp ích được", Ronzheimer nói, đồng thời lập luận rằng Châu Âu và đặc biệt là Đức sẽ phải làm nhiều hơn vào năm 2024.

Tiết lộ của ông Ronzheimer phù hợp với giọng điệu của một số nghị sĩ Ukraine đã nói chuyện với The Times of London. Trong một bài báo đăng hôm thứ Sáu, Roman Kostenko – thành viên ủy ban an ninh, quốc phòng và tình báo của Verkhovna Rada – cho biết chiến thắng trên chiến trường là "cực kỳ khó xảy ra" và bày tỏ nghi ngờ rằng bất kỳ loại vũ khí phương Tây nào cũng có thể lật ngược tình thế.

Một nghị sĩ khác là Svyatoslav Yurash mô tả cuộc giao tranh là "đau đớn" và nói rằng người Ukraine nên "hy vọng điều tốt nhất nhưng hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".

Kiev phát động một cuộc tấn công lớn vào đầu tháng 6, nhằm tiếp cận Crimea trong vòng 60 đến 90 ngày nhưng không vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Quân đội Nga kể từ đó đã nắm thế chủ động và đang tiến về phía trước trên hầu hết mọi khu vực của chiến tuyến.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai ước tính rằng Ukraine đã mất gần 400.000 quân kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2 năm 2022, bao gồm cả những người thiệt mạng, bị thương, bị bắt hoặc được liệt vào danh sách mất tích. Một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Đức đã ước tính tổn thất của Kiev là 800 quân mỗi ngày.