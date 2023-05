Quan chức Ukraine tiết lộ một quyết định lạnh lùng của Mỹ khiến Kiev thất vọng tột cùng

Máy bay chiến đấu F-16. Ảnh Getty

The New York Times dẫn nguồn từ một quan chức Ukraine giấu tên cho biết, các phi công Ukraine hiện không có quyền hoặc sự cho phép của Washington để lên máy bay chiến đấu F-16 từ kho của các nhà khai thác châu Âu, mặc dù một số quốc gia sẵn sàng tiến hành khóa huấn luyện như vậy.

Theo New York Times, hiện có một khoảng cách đáng kể trong quan điểm giữa Mỹ và các đối tác. Một số đồng minh ở châu Âu của Ukraine như Anh và Hà Lan muốn Mỹ đồng ý viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Kiev nhưng Washington vẫn chưa đồng ý.

Vị quan chức Ukraine giấu tên lưu ý rằng nếu không có sự cho phép của Mỹ, thì các phi công Ukraine sẽ không thể được đặt chân lên chiến đấu cơ F-16. Họ chỉ có thể làm quen với ngôn ngữ kỹ thuật và thực hiện các bài học chiến thuật. Các chuyến bay thử nghiệm trên F-16 là điều không được phép.



Theo The New York Times, chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện vẫn không tin rằng Ukraine cần máy bay chiến đấu F-16 để chống lại Nga, nên chưa phê chuẩn việc chuyển giao bất kỳ máy bay nào do Mỹ sản xuất cho Kiev.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Nhà Trắng phản đối việc giao F-16 cho Ukraine vì chiến đấu cơ này quá đắt. Thay vào đó, chính quyền Mỹ sẽ tập trung vào việc cung cấp các loại vũ khí khác.

Tuy nhiên, nguồn tin không loại trừ khả năng chính quyền Biden có thể cho phép các nước châu Âu chuyển giao F-16 cho Ukraine.

Vào ngày 17/5, sau cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu tại Reykjavík, Thủ tướng Anh và Hà Lan đã đồng ý thành lập và dẫn đầu một "liên minh máy bay chiến đấu" để cung cấp F-16 cho Ukraine.

Trong bài phát biểu vào tối 16/5, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Vương quốc Anh và Hà Lan, cũng như Pháp, đã tham gia liên minh máy bay chiến đấu này.

Ông Wopke Hoekstra, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, cho biết hôm thứ Tư ngày 17/5 rằng các cuộc đàm phán quốc tế liên quan đến khả năng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine cho đến nay vẫn chưa có tiến triển.