Quận Hà Đông, Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Ngày 25/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 quận Hà Đông ra quân chỉ đạo các lực lượng phối hợp gồm Công an quận Hà Đông, BCĐ 197 các phường cùng Đội CSGT – TT và Công an các phường trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến phố thuộc địa bàn.

Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: X.H.

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Hà Đông đã có những chuyển biến tích cực được nhân dân và dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, tại một số khu vực vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất mỹ quan.

Trước vấn đề trên, BCĐ 197 quận Hà Đông thường xuyên tổ chức tuần tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè của người dân, hộ kinh doanh tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn quận.

Một số trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: X.H.

Đợt ra quân này nhằm làm chuyển biến nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, các quy định trong đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng của các cá nhân, hộ kinh doanh. Đồng thời, nâng cao sự phối hợp hiệu quả giữa lực hợp công an với các địa phường, đơn vị liên ngành trong công tác giải quyết các vấn đề vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; lấn chiếm lòng đường vỉa hè bán hàng, họp chợ trái phép, dưng lều lán, để biển quảng cáo, đỗ xe sai quy định…

Ngoài kiên quyết xử lý vi phạm, BCĐ 197 quận Hà Đông cũng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật. Ảnh: X.H.

Sáng 25/6, BCĐ 197 quận Hà Đông đã tuyên truyền đồng thời tiến hành kiểm tra, xử phạt 9 trường hợp lấn chiếm vỉa hè phố kinh doanh.

Đối với những vi phạm nhỏ, lần đầu, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, vận động để người dân nghiêm túc chấp hành. Đối với những hộ kinh doanh cố tình vi phạm nhiều lần, BCĐ 197 quận Hà Đông kiên quyết xử lý nghiêm để ngăn chặn tài diễn vi phạm.