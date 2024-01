Ngày 24/1, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố, tạm giam Vương Mạnh Hưng (SN 1987, cựu cán bộ Đội quản lý trật tự đô thị quận Hà Đông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai do cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có nhiệm vụ, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và làm sổ đỏ, Hưng lợi dụng đang làm việc tại Đội quản lý trật tự đô thị quận Hà Đông đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Hưng chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng của các bị hại.

Năm 2023, anh H. trú huyện Ba Vì, Hà Nội, đến Công an quận Hà Đông trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông này trước đó đã mua mảnh đất nông nghiệp, mong muốn được chuyển sang đất dùng để ở và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh H. biết Hưng đang là cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông nên đã liên hệ để "nhờ việc".

Bị can Vương Mạnh Hưng, cựu cán bộ tại Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: CACC.

Hưng báo giá tiền công là 3,5 triệu đồng/m2. Sau đó, với lý do đưa tiền lo việc, Hưng yêu cầu anh H. chuyển tiền 3 lần với tổng số tiền 350 triệu đồng. Sau gần 1 năm vẫn không thấy giấy tờ, anh H. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Hưng.

Một bị hại khác là anh N. ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đàn ông này nhận xây nhà cho một cặp vợ chồng trên địa bàn quận Hà Đông. Do thửa đất này chỉ được xây dựng 4 tầng, mật độ xây dựng không quá 70% diện tích đất, anh N. thỏa thuận với cặp vợ chồng sẽ lo xin cấp phép xây dựng vượt tầng, điều chỉnh mật độ xây dựng.

Anh N. liên hệ với Hưng và được yêu cầu đưa 50 triệu đồng để đi gặp các bên liên quan lo giấy tờ. Khoảng 10 ngày sau, Hưng thông báo với anh N. rằng chi phí "để lo việc" hết 610 triệu đồng. Người đàn ông này đã chuyển cho Hưng số tiền nêu trên.

Sau nhiều lần liên hệ với Hưng thấy việc không thành, không thấy Hưng trả lại toàn bộ số tiền, anh N. đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an.

Ngày 18/4/2023, Vương Mạnh Hưng bị buộc thôi việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định Vương Mạnh Hưng có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều lần triệu tập không tới cơ quan công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang tiếp tục mở rộng vụ án. Công an quận Hà Đông thông báo ai là bị hại của Vương Mạnh Hưng, đề nghị liên hệ với cơ quan công an để được tiếp nhận giải quyết.