Vụ nạn nhân 2 lần bị bắt oan cách nay 34 năm: VKSND An Giang, Long An bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Ông Lâm Hồng Sơn được VKS 2 tỉnh An Giang, Long An minh oan và bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Ngày 25/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ án của ông Lâm Hồng Sơn (68 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM) là nạn nhân bị bắt giam oan 2 lần (từ năm 1990 đến 1991) với hồ sơ cáo buộc tội "Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế", giờ đã được minh oan và được VKS hai tỉnh Long An, An Giang bồi thường hơn 3 tỷ đồng trong sáng nay tại trụ sở VKSND tỉnh Long An.

Theo nguồn tin, ông Sơn, được VKSND tỉnh Long An và An Giang bồi thường tổng cộng gần 3 tỷ đồng, sau 34 năm bị bắt giam oan 2 lần. Trong đó, VKS An Giang bồi thường hơn 2 tỷ đồng về thiệt hại tinh thần cho ông Sơn, gần 700 triệu là thu nhập thực thế bị mất và chi phí khác. Còn VKSND Long An bồi thường tổng cộng hơn 209 triệu đồng.

Hai quyết định bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày. Trong thời gian này, nếu ông Sơn không đồng ý thì có quyền khởi kiện. Sau buổi nhận quyết định tại trụ sở VKS Long An, Ông Sơn bày tỏ vui mừng vì sau suốt thời gian dài oan ức, ông đã được minh oan.