Quan hệ tình dục với người yêu "nhí" là nhân viên quán karaoke, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Nông Minh Quân (SN 2004, trú tại thôn Nà Tuồng, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, Bắc Kạn) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", xảy ra tại TP.Bắc Kạn - theo Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn.

Nông Minh Quân tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Kạn). Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Theo kết quả điều tra xác định, khoảng thời gian từ tháng 7 - 8/2023, Quân làm nhân viên tại quán karaoke Cần Thơ ở TP.Bắc Kạn, gặp và nảy sinh tình cảm với em T. (tên nạn nhân đã được thay đổi, 14 tuổi), là nhân viên phục vụ phòng hát tại quán.

Trong thời gian yêu nhau, giữa Quân và T. đã có quan hệ tình dục, khi T. chưa đủ 16 tuổi.

Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.