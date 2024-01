Quận Thanh Xuân chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày lễ lớn

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân giao phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn UBND 11 phường tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền giáo dục pháp luật và các quy định của Nhà nước, Thành phố về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, về công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng và các vấn đề ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tới các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn quận biết, thực hiện. Chủ trì, phối hợp với UBND 11 phường kiểm tra, xử lý các biển quảng cáo, rao vặt, biển hiệu đặt tại vị trí không đúng quy định.



Giao phòng Quản lý đô thị quận phối hợp với UBND 11 phường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn, đề nghị sửa chữa kịp thời các điểm hư hỏng, xuống cấp trên vỉa hè, lòng đường đảm bảo mỹ quan đô thị. Tăng cường công tác quản lý cây xanh, chiếu sáng đô thị, thoát nước, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp duy tu, duy trì dịch vụ công ích thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất xử lý các sự cố xảy ra, đảm bảo duy trì tốt hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vườn hoa, công tác thu gom rác thải sinh hoạt, nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận. Phối hợp với lực lượng chức năng của Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận về công tác quản lý hè đường...

Công an quận chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an phường bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Phối hợp với Đội Thanh tra giao thông vận tải quận tăng cường xử lý kịp thời các điểm đen, khu vực thường xảy ra vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, hè phố trái phép nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận.

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, UBND 11 phường xây dựng các nội dung chuyên đề tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, Thành phố về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, UBND quận giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận chủ trì, phối hợp với UBND 11 phường xử lý các vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm vệ sinh môi trường theo quy định.

Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Thanh Xuân phối hợp với Công an quận và các lực lượng chức năng của quận và Thành phố trong việc thực hiện triển khai thực hiện nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Chủ động kiểm tra, xử lý các điểm đen gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, các hành vi vi phạm liên quan đến ATGT, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, quản lý trật tự hè phố, lòng đường và hành lang giao thông nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận tăng cường công tác quản lý cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học; thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất xử lý các sự cố xảy ra, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, UBND quận yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chỉ đạo các đơn vị duy trì VSMT tăng cường công tác thu gom rác thải sinh hoạt. Thực hiện nghiêm việc tập kết rác tại các vị trí trên địa bàn không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng kế hoạch, có phương án tăng cường phục vụ đặc biệt là công tác thu gom rác, dọn rửa đảm bảo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024.

Chủ động phối hợp với đơn vị duy trì VSMT, UBND 11 phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm về VSMT cho đơn vị có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị đang thi công các công trình, các tuyến hè, đường, ngõ ngách... khẩn trương hoàn thành công trình hoặc dọn dẹp công trình sạch sẽ nếu chưa thi công xong để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận.

UBND 11 phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các khu dân cư, tổ dân phố và toàn thể Nhân dân trên địa bàn về ý thức giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường, giải toả chợ xanh, chợ cóc họp trên hè đường phố, giải tỏa bục bệ, lều lán vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường; tập kết vật liệu gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường, đào đường, đào hè sai quy định, che chắn công trình không đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị, lấn chiếm không gian công cộng, sử dụng ô, bạt, lều lán, mái che, mái vẩy gây mất mỹ quan đô thị.

Phối hợp với phòng Quản lý đô thị quận và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận kiểm tra, rà soát hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn phường, đề nghị sửa chữa kịp thời các điểm hư hỏng, xuống cấp trên vỉa hè, lòng đường đảm bảo mỹ quan đô thị. Chỉ đạo các đơn vị đang thi công các công trình, các tuyến hè, đường, ngõ ngách... được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành công trình hoặc dọn dẹp công trình sạch sẽ nếu chưa thi công xong để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn quận.

UBND quận cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội của quận vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận tham gia đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trườngđể phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn. Quận Đoàn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận và UBND 11 phường trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...