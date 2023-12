Kiểm tra thức ăn đường phố 2024 trên địa bàn quận Thanh Xuân

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm phòng ngừa, phát hiện các vi phạm về đảm bảo ATTP trên địa bàn quận để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; đồng thời qua đó phát hiện những vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về ATTP để kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục.



Quận Thanh Xuân: Kiểm tra thức ăn đường phố 2024. Ảnh: Baochinhphu.vn

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện chính sách pháp luật về công tác đảm bảo ATTP của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan; công tác quản lý nhà nước về ATTP có hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến nhanh, tích cực về ATTP.

Kế hoạch nêu rõ, cấp quận sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận thuộc cấp quận quản lý và các cơ sở thực phẩm do Thành phố quản lý khi được uỷ quyền.

Cấp phường tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý, cơ sở thực phẩm được cấp quận uỷ quyền.

Thời gian kiểm tra thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tập trung kiểm tra: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm). Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với các cơ sở thuộc diện cấp bản cam kết). Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ và người lao động. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Hồ sơ công bố sản phẩm/bản tự công bố sản phẩm. Nhãn sản phẩm hàng hóa sản phẩm. Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo (đối với cơ sở có quảng cáo thực phẩm). Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, con người).

Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. Các nội dung khác có liên quan. Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Tập trung kiểm tra: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm). Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ và người lao động. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, con người). Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Việc lưu mẫu thức ăn. Việc đảm bảo nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm. Các nội dung khác có liên quan. Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.

Đối với cơ sở thức ăn đường phố: Tập trung xem xét cơ sở có đảm bảo tách biệt nguồn gốc gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. Thức ăn có được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Kiểm tra nguyên liệu. Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm. Kiểm tra dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Kiểm tra nguồn gốc phục vụ việc chế biến, kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra điều kiện về sức khỏe, kiến thức và thực hành của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các nội dung khác có liên quan. Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết.

Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: Kiểm tra việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP tại địa phương. Kiểm tra đánh giá thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức ATTP tại cơ sở. Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP.

Căn cứ thẩm quyền theo quy định, các đơn vị trong phạm vi quản lý được phân công tham mưu UBND quận, phường danh sách Đoàn kiểm tra ATTP. Trưởng đoàn và thành viên Đoàn kiểm tra ATTP phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Trưởng Đoàn kiểm tra ATTP có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP trình UBND quận, phường phê duyệt. Tổ chức hoạt động kiểm tra theo quy định của pháp luật.