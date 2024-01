UBND quận Thanh Xuân cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.



Theo đó, Quận tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện tốt 03 Chương trình, 03 Đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025; 09 Kế hoạch của Quận ủy thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy giai đoạn 2021- 2025, các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy về Lãnh đạo công tác đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch; nâng cao năng lực quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Lãnh đạo công tác quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030".



Tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống Nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội" trên địa bàn quận. Hoàn thành giải phóng mặt bằng 02 dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Triển khai giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng. Theo dự thảo chủ trương đầu tư dự án, mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện, thông suốt tuyến vành đai 2,5, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống giao thông đô thị, phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của TP Hà Nội. Chấm dứt tình trạng ách tắc giao thông khu vực.

Quy mô đầu tư đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dự kiến dài khoảng 1,6 km; quy mô mặt cắt ngang nền đường khoảng 40 m; bề rộng mặt đường 22,5 m; bề rộng vỉa hè khoảng 14,5 m; bề rộng giải phân cách giữa khoảng 3 m.

Đây là dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.570 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, UBND quận Thanh Xuân sẽ làm chủ đầu tư dự án này. Địa điểm xây dựng dự án tại các phường Thượng Đình, Khương Trung, Khương Dinh, quận Thanh Xuân. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2027.

TP Hà Nội cho biết, dự án này thuộc danh mục các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn huy động 30.000 tỷ đồng và được dự nguồn chi tiết 1.700 tỷ đồng tại Báo cáo ngày 18/11/2022 của UBND TP và HDND TP thông qua tại Nghị quyết ngày 10/12/2022.

Cũng theo tờ trình của UBND TP, dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn giai đoạn 2026 - 2030 cho dự án đường vành đai 2 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng khoảng 870 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND quận Thanh Xuân cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch bệnh; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội; hoàn thành xóa hộ cận nghèo trên địa bàn quận theo chuẩn cận nghèo giai đoạn 2022-2025; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì và giữ vững vị trí "tốp đầu" ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn quận (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp gắn với kịp thời khen thưởng đột xuất, khen trực tiếp người lao động gắn với xử lý nghiêm các vi phạm.

Cùng với đó, HĐND quận thực hiện có hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 92-KH/QU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 104/KH-HĐND, ngày 26/8/2022 của HĐND quận triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị... tại thành phố Hà Nội" trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND quận.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kế hoạch số 72-KH/QU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về "Thực hiện Kết luận số 21-KH/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội"…