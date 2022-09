Quận Thanh Xuân tổ chức sinh hoạt, học tập tấm gương của 3 chiến sỹ cảnh sát PCCC hy sinh

Theo công văn, nhằm hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" (4/10), chào mừng kỷ niệm 61 năm "Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ" (PCCC&CNCH) và 21 năm "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy", UBND quận giao Công an quận tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác PCCC&CNCH.



Một buổi diễn tập về PCCC trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến 100% cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, niềm tự hào, truyền thống vẻ vang 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH quận Cầu Giấy.

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

Phối hợp các đơn vị liên quan, UBND 11 phường, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, các quy định về an toàn PCCC, hướng dẫn các biện pháp PCCC, thoát nạn, quy trình xử lý khi có cháy, nổ xảy ra bằng nhiều hình thức đa dạng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Đồng thời, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập trên địa bàn lồng ghép, đưa kiến thức và kỹ năng về PCCC&CNCH, kỹ năng thoát nạn vào chương trình học tập, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện, trao đổi, phổ biến kiến thức và kỹ năng phù hợp với từng cấp học.

Vận động 100% cơ sở, đơn vị trên địa bàn treo pa-nô, áp phích, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về PCCC.

Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn PCCC; đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", Khu dân cư an toàn PCCC, phủ kín bình chữa cháy, vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2, Công an phường thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu.

Cùng với đó, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu UBND 11 phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động đến toàn thể người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quản lý.

Hoàn thành chỉ tiêu công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở theo phân cấp, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, chỉ đạo lực lượng dân hòng tập luyện tham gia hội thi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngoài ra, UBND quận đề nghị các cơ quan, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quận triển khai hưởng ứng bằng việc treo pa-nô, áp phích, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về PCCC.

Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện tốt các quy định về PCCC; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH.