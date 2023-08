Quảng Bình: Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn có đứng ngoài cuộc vụ nhà hàng nổi kinh doanh không phép?

Liên quan tới việc kinh doanh nhà hàng nổi không phép mà báo Dân Việt phản ánh, ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Việt, có nhà hàng Linh Giang vẫn hoạt động bình thường dù không có phép, không lấy gì đảm bảo về an toàn tính mạng cho thực khách cũng như an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm.



Clip: Cận cảnh nhà hàng nổi Linh Giang neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh hoạt động không phép.

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình cho biết: "Nhà hàng nổi Linh Giang đã nộp hồ sơ tại đơn vị để xin cấp phép hoạt động trong phạm vi đê điều. Hiện chúng tôi đang thẩm định hồ sơ, đủ điều kiện sẽ trình cấp phép. Tuy nhiên, để nhà hàng nổi hoạt động cần nhiều thủ tục khác và nhiều đơn vị vào cuộc để hoàn thiện thủ tục cấp phép".

Nhà hàng nổi Linh Giang không phép, neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh. Ảnh: Trần Anh

Liên quan tới sự việc nhà hàng nổi Linh Giang (neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh), có người tên là T. Lan trước đó có tự nhận là người nhà của nhà hàng này liên tục đăng bài, tag một số người trên mạng xã hội vào sử dụng những từ ngữ thiếu kiểm soát và trưng cái gọi là "chấp thuận chủ trương đầu tư dự án" (?).

Điều kỳ lạ nhất là, liên quan tới sự việc, dù phóng viên Dân Việt đã nhiều lần cố gắng liên hệ gọi điện, để lại tin nhắn cho vị Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn là Đoàn Minh Thọ nhưng không hề nhận được phản hồi nào từ người này.

Nhà hàng nổi Linh Giang vẫn ngang nhiên hoạt động dù chưa được cấp phép. Ảnh: Trần Anh

PV Dân Việt cũng đã làm việc với nhiều sở, ngành địa phương ở tỉnh Quảng Bình, các đơn vị này đều cho biết nhà hàng nổi Linh Gianh chưa hề được cấp phép hoạt động.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chủ tịch UBND huyện, thị xã là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp địa phương. Một trong những nhiệm vụ là chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác trên địa bàn. Chủ tịch UBND thị xã cũng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Nhà nước về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Khi báo chí phản ánh về sai phạm trên địa bàn, quy định của Luật Báo chí, Chủ tịch UBND huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND thị xã phải thông tin kết quả xử lý cho báo chí và công luận. Nếu để xảy ra sai phạm xây dựng hoặc không xử lý kịp thời, Chủ tịch UBND huyện, thị xã sẽ bị xem xét trách nhiệm về quản lý nhà nước.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!