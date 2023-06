Liên quan tới sự việc một doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn Hoành Vinh, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho máy móc đến đào phá ruộng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Hoành Vinh (HTX Hoành Vinh) của các xã viên, nông dân, sau khi xem xét nội dung báo Dân Việt phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có ý kiến chỉ đạo.

Hiện trường khu vực ruộng của HTX Hoành Vinh, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị đào một con mương dài gần 100 m.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng giao UBND huyện Quảng Ninh kiểm tra cụ thể nội dung báo điện tử Dân Việt phản ánh, chỉ đạo giải quyết đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6.

Trước đó, báo điện tử Dân Việt có bài viết: "Vụ một doanh nghiệp phá ruộng của nông dân ở Quảng Bình, công an huyện Quảng Ninh đang xác minh" phản ánh về việc Công ty TNHH An Bình (do ông Võ Doãn Bình làm Giám đốc) cho máy móc đến đào phá ruộng của HTX Hoành Vinh của các xã viên, nông dân.

Ông Võ Doãn Dực – Giám đốc HTX Hoành Vinh (ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Ngày 23/5, người dân phát hiện tại ruộng lúa rộng 5 ha gần được gieo trồng vụ hè thu bị máy xúc của Công ty TNHH An Bình đến đào bới khiến nước trong ruộng tràn ra ngoài, đất nông dân cày bừa để gieo vụ mới xới tung lên. Sau đó, tôi đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương".

Khu vực ruộng lúa của HTX Hoành Vinh, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị doanh nghiệp cho máy móc tới đào phá.

Theo ông Võ Doãn Dực, HTX Hoành Vinh hiện có 375 ha lúa vụ đông xuân vừa thu hoạch xong, khu vực 5 ha mà người của Công ty TNHH An Bình đào bới được phía hợp tác xã giao cho 12 hộ gia đình thực hiện gieo trồng vụ lúa mới.

Đất ruộng mà HTX Hoành Vinh đang sử dụng thuộc quyền quản lý của UBND xã An Ninh và được giao cho HTX Hoành Vinh quản lý, sử dụng để sản xuất nông nghiệp suốt nhiều năm qua. Việc đất gieo bị cày bừa, nước tràn ra khỏi ruộng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến năng suất cũng như thời gian gieo trồng, thu hoạch về sau.