Nhà hàng nổi là loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Đơn vị cấp phép cho nhà hàng nổi trên sông hồ là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương. Ngoài ra, nhà hàng nổi còn phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật liên quan như báo cáo nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của công trình đến môi trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Cá nhân không được tự ý xây nhà hàng nổi.