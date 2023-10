Quảng Bình: Trời ngớt mưa, nhiều khu vực vẫn còn chia cắt do lũ đổ về

Ghi nhận của PV Dân Việt, sáng ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trời ngớt mưa nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt do sạt lở và nước lũ đổ về.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Xuân Tiến - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình những ngày qua có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến cho nhiều địa phương bị ngập, chia cắt, sạt lở".

Mưa lớn, nước lũ đổ về gây chia cắt nhiều thôn, bản ở huyện miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình).

Cụ thể, tại huyện Minh Hóa, cầu tràn Minh Hóa ngập từ 0,4-0,6m gây chia cắt thôn Kim Bảng (xã Minh Hóa); thôn Tiến Hóa, Rồông (xã Hồng Hóa); thôn 4, thôn 5 (xã Tân Hóa) đã bị chia cắt; cầu đập tràn bản Lương Năng (xã Hóa Sơn) ngập sâu khoảng 50cm, người phương tiện không qua lại được; ngầm qua thôn Quyền (xã Thượng Hóa) ngập sâu khoảng 80cm, dài khoảng 30m; các ngầm Ka Ai, Ka Định, Hà Nông (xã Dân Hóa); Cô Pi, Tà Cổ (xã Trọng Hóa) nước lên cao từ 0,5-0,8m, người và phương tiện không qua lại được…

Tại huyện Tuyên Hóa, ngầm cầu khe Đèng (xã Kim Hóa) nước chảy tràn và ngâp sâu khoảng 0,7m; xã Đồng Hóa, cầu Sủng Mè ngập 0,3m, cầu Hơi Hơi ngập 0,4m, cầu Đồng Hà ngập 0,4m và đường liên xã Mai Hóa - Ngư Hóa bị ngập khoảng 1,5m.

Mưa lớn gây sạt lở đất đồi uy hiếp nhà 1 hộ dân ở thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Tại huyện Quảng Ninh, xã Trường Sơn hiện nay có 6 bản bị chia cắt, gồm: Ploang, Rìn Rìn, Dốc Mây, Trung Sơn, Hôi Rấy, Nước Đắng.



Tại huyện Bố Trạch, ngầm cầu Bùng (xã Hưng Trạch) nước chảy tràn và ngâp sâu 0,5m; đoạn khu vực cầu Ngọn Rào đi từ trung tâm qua ba thôn 8,9,10 (xã Xuân Trạch) ngập sâu 0,5m nước chảy xiết và một số ngầm tràn, đường giao thông ở xã Tây Trạch, Phúc Trạch, Thượng Trạch bị ngập, người, phương tiện không qua lại được.

Mưa lớn, nước lũ đổ về gây chia cắt nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Bình.

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở 30m kè chống xói lở sát nhà thờ Xuân Hải, xã Quảng Phú (Quảng Trạch); sạt lở đất đồi ảnh hưởng hộ gia đình anh Dương Văn Lý ở xóm 1, thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa (Tuyên Hoá), hiện UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức di dời hộ anh Lý đến nơi an toàn; sạt lở sát nhà 1 dân tại thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hoá (Tuyên Hoá) với chiều dài khoảng 20-30m.

Tại cuộc họp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình vừa qua, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, dự báo trong thời gian tới, các loại hình thiên tai diễn biến phức tạp, trước mắt, trong 10 ngày tới, từ tỉnh, huyện, thôn, xóm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sớm triển khai công tác PCTT và TKCN. Quán triệt phương châm "4 tại chỗ" với mục tiêu giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng, ổn định đời sống cho người dân…