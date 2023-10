Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, từ 13/10 đến sáng 15/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng thấp trũng. Trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2.