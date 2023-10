Quảng Nam cánh báo có 26 xã, thị trấn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Chiều 30/10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam tin nhanh về cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh, trong đó cảnh báo toàn tỉnh có 26 xã có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, trong 6 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như tại trạm thủy văn Tam Kỳ đo được 78,4 mm, đầu mối hồ Phú Ninh 72,2 mm (Tam Kỳ); Quế Sơn 53 mm (Quế Sơn); Thăng Bình 57,8 mm (Thăng Bình); Trà Kót 92 mm, Trà My 65,4 mm (Bắc Trà My); Trà Leng 65 mm, Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng 53,8 mm (Nam Trà My); Xuân Bình 125 mm, Hồ Thái Xuân 111,6 mm (Núi Thành)…

Trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm có nơi trên 60mm.

Quảng Nam có tin nhanh về cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt, sạt lở xảy ra một số xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: CTV

Ngoài ra, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương trên, đặc biệt 26 xã thuộc các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn, Nông Sơn, Hội An, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

"Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội", tin nhanh nhấn mạnh.

Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My cũng nằm trong cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở cao. Trong ảnh, vụ sạt lở xảy ra tại Trà Leng năm 2020. Ảnh: T.H

Trước tình hình mưa lớn trên diện rộng, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu, các ngành chức năng tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn đồng thời bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển được biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền, chủ động tham mưu tổ chức công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền (bao gồm ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch,...), các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển khi có hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển…