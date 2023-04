Quảng Nam có nữ Phó giám đốc Công an tỉnh đầu tiên

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định số 1899 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Trinh (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh) giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND tỉnh cùng Công an tỉnh chúc mừng bà Võ Thị Trinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.T

Thượng tá Võ Thị Trinh sinh năm 1977, quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Bà Võ Thị Trinh có trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị. Bà Trinh từng có quá trình công tác, cống hiến tại 5 đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy từ Đội trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ; Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng rồi đến Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Trinh (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh) giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: N.T

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Đồng chí Võ Thị Trinh là nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên của Quảng Nam, đây là vinh dự lớn không chỉ của bản thân và gia đình đồng chí Võ Thị Trinh mà còn là vinh dự chung của cả Công an tỉnh Quảng Nam".

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Võ Thị Trinh phát biểu tại lễ nhận chức. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tin tưởng trên cương vị công tác mới, bà Võ Thị Trinh sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, nghiên cứu, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho, xây dựng Công an tỉnh Quảng Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Võ Thị Trinh - tân Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam hứa sẽ nỗ lực, tập trung xây dựng, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó...