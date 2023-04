Quảng Nam: Đại hội Công đoàn NHCSXH huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028 với những kỳ vọng mới

Bà Lê Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đại Lộc thường xuyên chịu tác động bởi thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trong chăn nuôi, trong sản xuất nông - lâm nghiệp; sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ không ổn định, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh h­ưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, trong đó có nhiều hộ vay vốn của NHCSXH huyện.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Quảng Nam, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo đơn vị, sự đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Đại Lộc lần thứ VI đã đề ra.



Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc có 13 cán bộ đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn NHCSXH huyện Đại Lộc đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bà Trang cho biết thêm, hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc đảm nhận 15 chương trình cho vay. Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi đua do chuyên môn và công đoàn phát động cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên công đoàn, thì hoạt động chuyên môn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.



Tổng dư nợ đến 31/12/2022 là 404.631 triệu đồng, tăng 157.041 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (247.590 triệu đồng), tỷ lệ tăng 63%, với 10.080 khách hàng dư nợ, bình quân mỗi hộ vay có dư nợ 40 triệu đồng/khách hàng, tăng so với bình quân đầu nhiệm kỳ 20 triệu đồng/khách hàng.

Doanh số cho vay 624.308 triệu đồng, tăng 335.420 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước (288.888 triệu đồng), tỷ lệ tăng 116%; doanh số thu nợ 467.267 triệu đồng, tăng 239.904 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước (227.363 triệu đồng), tỷ lệ tăng 50%. Đặc biệt, chất lượng tín dụng được nâng cao hàng năm.



Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc đã tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội như ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ, ủng hộ trẻ em tàn tật mồ côi, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương, ủng hộ lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ủng hộ giải cứu vải thiều Bắc Giang; tỏi huyện đảo Lý Sơn...

Hưởng ứng tích cực các phòng trào "Lá lành đùm lá rách", "Cặp lá yêu thương"…, với mong muốn cùng chung tay sẻ chia khó khăn với các em học sinh, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.



Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Phó Giám đốc giữ chức Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc, và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 8 đồng chí.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% đoàn viên công đoàn xuất sắc; có 15% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



Hàng năm phấn đấu 100% nữ cán bộ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu 2 giỏi "Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" cấp cơ sở trở lên; 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn, đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ hàng năm từ 8-10% trở lên….

Phát biểu tại đại hội, bà Lê Thị Kim Anh – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Nam biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn; đồng thời đề nghị Công đoàn NHCSXH huyện Đại Lộc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế; phát động các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao nhằm góp phần động viên, khuyến khích người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…