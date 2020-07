Quảng Nam: Điều tra vụ hạt trưởng kiểm lâm bị dọa giết

Ngày 29/7, thượng tá Phan Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, cách đây hai tuần công an huyện nhận được đơn yêu cầu điều tra làm rõ đối tượng điện thoại hăm dọa ông Trần Công Lý (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My).

"Sau khi nhận phản ánh, công an huyện đã vào cuộc xác minh và tra số điện thoại điện đến ông Lý, nhưng đây là sim rác không có chủ nhân nên khó tìm ra tung tích người điện thoại hăm dọa ông Lý", ông Tuấn nói.

Một cây gỗ rừng ở huyện Bắc Trà My bị lâm tặc đốn hạ còn chảy nhựa. Ảnh CTV

Trong khi đó, ông Trần Công Lý cho biết, vào ngày 7/7, ông nhận được một cuộc điện thoại của người lạ điện đến với một lời lẽ hăm dọa ông và gia đình ông: "Ông có phải ông Lý không, ông coi chừng tính mạng của ông và 2 con ông đó". Sau khi nhận được cuộc điện thoại, ông Lý đã có báo cáo gửi ngay công an huyện để yêu cầu điều tra làm rõ.

Theo ông Lý, ông được điều động ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam về giữ chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My từ ngày 15/4 đến nay. "Từ khi được điều động về đến nay, anh em đã sát sao trong công tác giữ rừng. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều vụ phá rừng, xâm phạm rừng trên địa bàn huyện", ông Lý nói.

Tại huyện Bắc Trà My thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ phá rừng gỗ quý nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu

Được biết, thời gian vừa qua tại huyện Bắc Trà My đã liên tục xảy ra nhiều vụ phá rừng gỗ quý, dù UBND huyện yêu cầu cương quyết điều tra "lâm tặc" nhưng vẫn chỉ khởi tố vụ án chứ ít tìm ra đối tượng phá rừng để khởi tố bị can.

Để cương quyết bảo vệ rừng, UBND huyện Bắc Trà My đã công khai hai số điện thoại 0905.515.717 (ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện) và 0905.011.457 (ông Trần Toại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện) để người dân phản ánh nếu phát hiện "lâm tặc" phá rừng và cán bộ "cấu kết" với "lâm tặc"…