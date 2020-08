Quảng Nam: Hội An phong tỏa thêm khối phố Thịnh Mỹ để phòng chống Covid-19

Theo đó, biện pháp phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ bắt đầu từ 0 giờ tối nay, ngày 3/8/2020. Khu vực phong tỏa chủ yếu là phần lớn khối phố Tân Mỹ cũ với 163 hộ; bao gồm khu vực đã có 3 người nhiễm bệnh Covid-19.



Hội An phong tỏa thêm khối phố Thịnh Mỹ để phòng chống Covid-19.

Khu vực phong tỏa sẽ được chốt chặn tại 5 điểm, gồm 3 điểm trên đường Lạc Long Quân tại Khu thiết chế văn hóa Tân Mỹ, cà phê Ti Na, khách sạn Silk Sense, một điểm tại đường Trương Minh Hùng giáp đường Cửa Đại và một điểm tại đường bờ sông Đế Võng gần khách sạn Silk Sense.

Trước đó, UBND TP.Hội An đã cách ly xã hội toàn TP.Hội An từ 0 giờ ngày 31/7 và phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An) trong tối ngày 29/7.



Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An cho biết, tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hội An đã có 12 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19; hơn 230 trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 đã được cách ly tập trung và hơn 500 trường hợp F2 có mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh. Trong đó, có 3 bệnh nhân ở khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An và có hơn 100 trường hợp là F1 có nguy cơ nhiễm bệnh tại địa bàn.

Trong sáng 2/8, Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 32 lực lượng chuyên trách vào Hội An để tiến hành phun hóa chất khử trùng nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An yêu cầu người dân cần chủ động nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm các quy định cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19.



Vì sức khỏe của mình và trách nhiệm với cộng đồng, chúng ta đoàn kết quyết tâm phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

