Quảng Nam: Huyện miền núi hứng chịu nguy cơ "kép" vì mưa to sạt lở với hàng trăm ca mắc Covid-19

Trưa 27/10, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, qua báo cáo hiện tại, huyện miền núi cao Nam Trà My đã có 68 mẫu xét nghiệm PCR khẳng định là dương tính SARS-CoV-2, còn test nhanh có kết quả nghi nhiễm là 115 mẫu và số này đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam kiểm tra tình hình lấy mẫu xét nghiệm tại huyện miền núi cao Nam Trà My (Ảnh: Trương Hồng)

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 24/10 đến ngày 26/10, trên địa bàn huyện Nam Trà My ghi nhận 20 ca mắc Covid-10 do Bộ Y tế công bố bao gồm:10 ca từng là F1; Trường tiểu học Kim Đồng có 1 ca; Trường Phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Tập có 1 ca; Trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My có 4 ca; Trường THCS Trà Mai có 2 ca; UBND xã Trà Mai vó 2 ca.

Sau khi có thông tin xuất hiện ca F0 trên địa bàn Nam Trà My, Sở Y tế tỉnh đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với huyện truy vết nhanh và tiến hành xét nghiệm đại trà, nhận định ổ dịch tại huyện Nam Trà My là một ổ dịch khá phức tạp.

"Dựa trên chỉ số xét nghiệm và kết quả cho thấy, ổ dịch này có thể đã lây nhiễm qua vài chu kỳ. Đây là ổ dịch phức tạp, nhất là đã xuất hiện trong trường học và các khu vực hàng quán tại trung tâm xã", Tiến sĩ Mười nói.

Theo Tiến sĩ Mai Văn Mười, ổ dịch tại huyện Nam Trà My phức tạp (Ảnh: Trương Hồng)

Không những xảy ra dịch bệnh mà hiện nay việc đáng lo ở huyện Nam Trà My là những ngày qua trên địa bàn có mưa rất lớn, nhiều nơi bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân địa phương và người đi đường.

Trong sáng 27/10, tuyến đường Quốc lộ 40B từ trung tâm huyện dẫn lên xã Trà Nam, Trà Linh bị sạt lở nặng tại địa phận xã Trà Don, khiến đoàn nhân viên y tế không thể lên các xã trên để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay, UBND huyện Nam Trà My đã huy động toàn bộ nhân lực, máy móc để khắc phục nhưng dự kiến phải mất vài giờ mới có thể thông đường.

Không những dịch bệnh xuất hiện mà tại huyện Nam Trà My còn đang gặp khó khăn bởi thiên tai gây sạt lở nhiều nơi (Ảnh: CTV)

Đáng lo hơn, nếu mưa lớn tiếp diễn, tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua ngầm Sông Trường, Nước Oa ở huyện Bắc Trà My sẽ bị ngập nước, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật tư y tế lên Nam Trà My cũng như đưa người bệnh từ Nam Trà My xuống TP Tam Kỳ để điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài huyện Nam Trà My ra, tại Quảng Nam còn có 2 huyện miền núi khác số ca dương tính với Covid-19 tiếp tục tăng lên, theo đó từ ngày 12/10 đến ngày 26/10, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Giang ghi nhận 271 ca mắc Covid-19, trong đó huyện Phước Sơn có 217 ca; Nam Giang 54 ca.