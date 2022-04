Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục thủy sản

Bà Phạm Thị Hoàng Tâm với vai trò người đứng đầu Chi cục Thủy sản Quảng Nam, đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.



Sau khi khởi tố, bà Tâm đã được cho tại ngoại và cấm đi khỏi địa phương.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã quyết định kỷ luật đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm bằng hình thức cách chức.

Chi cục Thủy sản Quảng Nam. Ảnh: PV

Liên quan đến sai phạm tại Chi cục Thủy sản Quảng Nam, tháng 5/2020, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quốc Việt (57 tuổi, ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Trưởng phòng Tàu cá và dịch vụ tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.



Cũng trong tháng 5/2020, lực lượng chức năng cũng khởi tố ông Nguyễn Huỳnh Nam (40 tuổi, ở phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Phó trưởng phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Nam về hành vi “nhận hối lộ” (được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú).

Cơ quan điều tra xác định ông Việt và ông Nam liên quan đến việc 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển đã khai khống các chuyến tàu đánh bắt xa bờ, để trục lợi kinh phí hỗ trợ nhiên liệu với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Liên quan vụ án này, tháng 11/2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can là ngư dân ở huyện Duy Xuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.