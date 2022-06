Quảng Nam làm mạnh tay với loạt doanh nghiệp xây dựng trái phép

Ngày 3/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 1504 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Number One Chu Lai (địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với số tiền 130 triệu đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Number One Chu Lai bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt với lý do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép đối với công trình nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Chu Lai tại Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp; vi phạm tại điểm c, khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Công ty TNHH Number One Chu Lai (địa chỉ trụ sở chính Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt số tiền 130 triệu đồng với lý do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng .

"Công ty TNHH Number One Chu Lai phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Number One Chu Lai không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật", UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tiếp tục ký quyết định số 1503 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xây dựng ngầm Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính số 21 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) với số tiền 120 triệu đồng.

"Lý do công ty Cổ phần xây dựng ngầm Hà Nội bị xử phạt là đã có hành vi vi phạm hành chính bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại kho không đáp ứng các yêu cầu về xây dựng, an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm, soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 53 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.

Ngoài hình thức phạt tiền 120 triệu ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động bảo quản vật liệu nổ công nghiệp 9 tháng đối với Công ty Cổ phần xây dựng ngầm Hà Nội", UBND Quảng Nam nêu rõ.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (đóng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), bị xử phạt 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu Công nghiệp Tam Thăng khi không có giấy phép xây dựng theo quy định (Ảnh: T.H)

Đây không phải là lần đầu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp xây dựng trái phép, mà mới đây nhất UBND tỉnh này cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp cũng xây dựng không phép.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (đóng tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị xử phạt 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu Công nghiệp Tam Thăng khi không có giấy phép xây dựng theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất đá Quảng Nam (đóng tại huyện Quế Sơn) số tiền 130 triệu đồng với lý do doanh nghiệp này tổ chức thi công xây dựng công trình nhà máy chế biến bột đá quartz và sản xuất đá thạch anh tại Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn khi không có giấy phép xây dựng.