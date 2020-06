Quảng Nam: Sau 3 năm triển khai, chuỗi dự án đô thị đã “thay áo mới” cho vùng đất ven sông Cổ Cò

Vùng đất ven sông Cổ Cò được "kích hoạt"



Để hiện thực hóa chuỗi đô thị kết nối giữa TP.Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, những năm qua dọc tuyến sông Cổ Cò chạy qua địa phận tỉnh Quảng Nam có nhiều dự án đô thị được triển khai xây dựng. Việc thu hút nhiều dự án đầu tư đã kích hoạt sự phát triển nhanh chóng của vùng đất ven sông Cổ Cò này.

Phối cảnh chuỗi dự án ven sông Cổ Cò của Chủ đầu tư An Dương.

Tuy nhiên, do nhiều lý do, cả khách quan và cả chủ quan, nhiều dự án ở khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc chưa thể bàn giao sổ đỏ như cam kết với người dân. Điều đó đã dẫn đến các vụ việc tranh chấp, kiện tụng giữa người mua và chủ đầu tư thời gian qua.



Trước thực trạng trên, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý các dự án BĐS tại khu vực này, thanh lọc những dự án không đảm bảo yêu cầu để thị trường BĐS lành mạnh.

Hạ tầng thực tế tại dự án Đại Dương Xanh đã cơ bản hoàn thiện.

Đối với các chủ đầu tư đủ năng lực, đầy đủ cơ sở pháp lý, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thành tiến độ dự án, các thủ tục pháp lý cần thiết. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp với các chủ đầu tư để tháo gỡ những khó khăn, vương mắc.



Công viên cây xanh tại dự án Đại Dương Xanh từng ngày hoàn thiện nhanh.

Nổi bật trong số các chủ đầu tư đủ điều kiện và năng lực tại khu vực này là Công ty TNHH thương mại xây dựng và dịch vụ An Dương, hiện đang là chủ đầu tư của chuỗi các dự án tại đây, như: dự án khu đô thị Đại Dương Xanh, dự án Ngọc Dương Riverside, dự án Coco Riverside và dự án Dương Hội Riverside.



Hiện nay, hạ tầng của các dự án trên đang được chủ đầu tư Công ty An Dương hoàn thiện các tiện ích, như: đường hoa, công viên, khu vui chơi giải trí, khu thể thao.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã thông qua chủ trương đầu tư 14 dự án tại khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc, đây là động thái có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án đô thị ven sông Cổ Cò…



… và được thay "áo mới"

Trao đổi với PV, Đại diện Công ty TNHH thương mại xây dựng và dịch vụ An Dương (Đại diện Công ty An Dương) cho biết, chuỗi 4 dự án đô thị Đại Dương Xanh, Coco Riverside, Ngọc Dương Riverside, Dương Hội Riverside do đơn vị làm chủ đầu tư. Đây là những dự án đã được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chuỗi 4 dự án đô thị Đại Dương Xanh, Coco Riverside, Ngọc Dương Riverside, Dương Hội Riverside do đơn vị làm chủ đầu tư và đã được tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư.

"Nhưng hiện nay, với sự giúp đỡ của các sở, ngành của tỉnh Quang Nam và nỗ lực của chủ đầu tư, các dự án này đang tăng tốc hoàn thành hạ tầng, cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý…", đại diện Công ty An Dương chia sẻ.



Một lãnh đạo Công ty An Dương cho biết thêm, các dự án nêu trên khởi động vào năm 2017, tuy nhiên vì gặp phải những khó khăn trong việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch đồng bộ tại đây, dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình triển khai đầu tư dự án cũng như hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Chúng tôi thực sự xin lỗi khách hàng về những sự chậm trễ này…

Hệ thống cơ sở hạ tầng đã đạt 80%, các trục đường chính đã hoàn thiện bó vỉa, cấp phố, trải thảm nhựa và hệ thống điện chiếu sáng…

"Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm lớn của mình trong việc triển khai dự án. Ngay khi được sự giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn của UBND tỉnh Quảng Nam, đến nay công ty chúng tôi đang từng ngày "tổng lực" để hoàn thiện hạ tầng một cách nhanh chóng cũng như gấp rút hoàn thiện các công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng…", vị lãnh đạo này khẳng định.



Được biết, hiện nay hạ tầng của các dự án nêu trên đang được chủ đầu tư Công ty An Dương hoàn thiện các tiện ích, như: con đường hoa, công viên, khu vui chơi giải trí, khu thể thao. Hệ thống cơ sở hạ tầng đã đạt 80%, các trục đường chính đã hoàn thiện bó vỉa, cấp phố, trải thảm nhựa và hệ thống điện chiếu sáng…

Điểm nhấn là công viên cây xanh tại dự án Đại Dương Xanh đang từng ngày hoàn thiện. "Chúng tôi muốn tạo nên những khu đô thị đẹp, không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn là không gian cảnh quan đô thị, điểm nhấn bên dòng sông Cổ Cò hướng đến việc xây dựng những không gian du lịch mới, điểm đến mới cho du khách khi đến với Quảng Nam, Đà Nẵng…", Đại diện Công ty An Dương cho biết thêm.