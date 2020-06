Quảng Nam: Tạo đột phá mới để đưa Điện Trung thành xã NTM kiểu mẫu

Đặc biệt, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng tươi mới, đời sống nhân dân được nâng cao và thu nhập tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Thu nhập tăng hơn 2 lần

Ông Trần Tình – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Điện Trung cho biết, trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Trung đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm vượt khó để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đạt được nhiều kết quả quan trọng.



Điện Trung đang hướng đến miền quê đáng sống và thành xã NTM kiểu mẫu



"Có thể nói, gia đoạn 2015-2020, thành quả đáng ghi nhận của xã Điện Trung là lĩnh vực kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,03%/năm, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...", ông Tình phấn khởi nói.

Còn ông Phạm Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Điện Trung cho hay, lĩnh vực nông nghiệp (NN) của xã có sự chuyển đổi và pháp triển mạnh mẽ, Điện Trung đã triển khai thực hiện tốt chương trình bê tông hóa kênh mương, giao thông nội đồng, thủy lợi hóa đất màu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất NN cũng như ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất NN, giá trị trên đơn vị diện tích canh tác.



Lĩnh vực nông nghiệp của xã Điện Trung có sự pháp triển mạnh mẽ

Đặc biệt, thời gian qua, Điện Trung đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho bà con, như: Mô hình trồng lúa, trồng các loại cây hoa màu, mô hình trồng cây ngô, mô hình trồng cây đậu phụng, chăn nuôi bò, heo…"Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành NN từ 55,91 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 73,86 tỷ đồng năm 2020; tăng bình quân hàng năm 4,46%. Tỷ trọng giá trị ngành NN chiếm 49,05%...", ông Sơn chia sẻ.

Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tiếp tục tăng trưởng khá, hiện trên địa bàn có một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiêu biểu phải kể đến Công ty Danang PLASTIC của Hàn Quốc, chuyên sản xuất bao bì, tấm màng nhưa, áo đi mưa các loại, giải quyết việc làm cho trên 200 lao động, mức lương bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Các ngành nghề TTCN hoạt động có hiệu quả, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động NN sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Nhờ đó, giá trị ngành ước đạt 65,52 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 25,37%, tỷ trọng giá trị ngành chiếm 29,63%...



Mô hình chăn nuôi bò đem lại hiệu quả cao cho bà con nông dân Điện Trung



Lĩnh vực dịch vụ - thương mại (TM-DV) phát triển mạnh và đa dạng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, sau khi tỉnh lộ 610B được mở rộng, đã khuyến khích, tạo điều kiện cho nhiều hộ kinh doanh hàng tiêu dùng, bao tiêu hàng nông sản, vật tư phân bón nông nghiệp, vật tư xây dựng, các dịch vụ vận chuyển, kinh doanh ăn uống, các DV-TM khác phát triển khá mạnh. Nhờ đó, giá trị ngành DV-TM năm 2020 ước đạt 104,54 tỷ đồng; tăng bình quân 20,69%/năm; tỷ trọng giá trị ngành chiếm 21,32% đã góp phần làm giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên địa bàn xã.

"Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền xã Điện Trung đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng, giao thông... Nhờ đó thu nhập người dân được nâng cao, hộ nghèo giảm mạnh. Đến nay, bình quân thu nhập ước đạt 50,34 triệu đồng/người/năm, tăng 27,12 triệu năm 2015 (hơn gấp 2 lần)...", Ông Trần Tình – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Điện Trung.

Nông thôn lên phố

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Điện Trung là một trong 3 xã ở Gò Nổi của thị xã Điện Bàn có nhiều cách làm hay và hiệu quả nên chỉ mấy năm xã đã cán đích. "Năm 2014 xã đạt chuẩn NTM là mốc son đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, tuy nhiên đó chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường dài xây dựng quê hương…", ông Sơn chia sẻ.



Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã Điện Trung đều đã được gắn tên đường và số nhà, rất giống với thành thị

Đặc biệt, trong 5 năm qua, Điện Trung đã đầu tư 2,9 km GTNĐ, kiên cố hóa 2,1km KM loại III, xây dựng mới 1,5km GTNT với tổng mức đầu tư 3,6 tỷ đồng trong đó. Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường ĐH10 ĐB Tân Bình – Điện Quang, xây dựng mới tuyến ĐX1 đoạn từ ĐT 610B (Nam Hà) đến giáp ĐH10ĐB (Tân Bình) chiều dài 1,8km với tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng. Mở rộng 6 km đường GTNT từ 3,5m lên 5,5m.



Điện Trung ngày càng khang trang và hiện đại



Ông Phạm Trường Sơn cho hay, hàng loạt các công trình, dự án được đầu tư, nâng cấp, nhất là mua sắm máy bơm phục vụ nước tưới cho sản xuất NN tại các trạm bơm Đông Lãnh, Nam Hà, Tân Bình. Hàng năm tiến hành nạo vét kênh dẫn dòng để đảm bảo nước tưới cho 280ha đất lúa...Ngoài ra, xây dựng, sửa chữa nhiều hạng mục như: nhà xe, lợp mái tôn, tường rào, xây mới khối nhà 2 phòng trường tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa; thay mới toàn bộ của đi, tường rào cổng ngõ, phòng bộ môn trường Lê Đình Dương đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và các em học sinh. Nâng cấp, sửa chữa ủy ban, xây dựng nhà làm việc một cửa, sân vườn UBND xã, xây dựng khán đài và sân bóng chuyền, tường rào sân vận động xã...

Nhất là sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn đạt chuẩn với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho sinh hoạt văn hóa, họp hội của nhân dân. Xây dựng tường rào, cổng, nhà bia tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, nâng cấp 216 phần mộ liệt sỹ với tổng giá trị 2,2 tỷ đồng…. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm là 20,45 tỷ đồng.



Trụ sở UBND xã được nâng cấp, sửa chữa khang trang



Điểm đặc biệt là hiện nay, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn xã đều đã được gắn tên đường và số nhà, rất giống với thành thị. Nhờ NTM mà quê hương Điện Trung đang trở thành miền quê đáng sống của bà con nơi đây. Về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã Điện Trung đã xây dựng thành công 2 thôn dân cư NTM kiểu mẫu gồm: Đông Lãnh và Nam Hà.

Ông Đỗ Thế Mười - Trưởng thôn Đông Lãnh phấn khởi nói, qua 10 năm xây dựng NTM, nhất là 5 năm gần đây, diện mạo xã Điện Trung nói chung và các thôn, xóm nói riêng thay đổi từng ngày, nhất là cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng tươi mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng lên",

Phấn đấu thành xã NTM kiểu mẫu

Theo ông Tình, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Điện Trung phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13-14%. Trong đó, NN tăng 5-6%; CN-XDCB tăng 10-12% và DV-TM tăng 15-18%. Đến cuối năm 2025, NN chiếm 30,2%, tỷ trọng giá trị các ngành CN-XDCB chiếm 34,36% và DV-TM chiếm 35,44%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,9 triệu đồng/năm vào năm 2025... Giữ vững và nâng chuẩn 19 tiêu chí xã NTM, xây dựng hoàn thành 100% khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025, giữ vững xã không có hộ nghèo.

Công ty Danang PLASTIC của Hàn Quốc – Đơn vị đóng chân trên địa bàn và hiện giải quyết việc làm cho trên 200 lao động tại địa phương với mức lương bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Trung tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế tại địa phương; phát huy nội lực, tranh thủ thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Nhất là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh - xã hội.



"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Điện Trung quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV đề ra, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025...", ông Trần Tình nhấn mạnh.