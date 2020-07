Quảng Nam thực hiện 8.595 mẫu xét nghiệm Covid-19, xác định 7 mẫu dương tính

Theo đó, đến thời điểm này tại Quảng Nam triển khai thực hiện 8.595 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 7 mẫu dương tính, 8.043 mẫu âm tính, 545 mẫu đang chờ kết quả.

Liên quan đến các Bệnh viện Đà Nẵng (Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng) đã giám sát, cách ly 616 trường hợp có liên quan (30 người cách ly tại cơ sở Y tế, 15 người cách ly tập trung và 571 người cách ly tại nhà); đã lấy 45 mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung, trong đó 1 mẫu dương tính với Covid-19, 20 mẫu âm tính và 24 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Đối với Hội nghị tiệc cưới For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) hiện đã giám sát, cách ly và lấy 169 trường hợp có liên quan (11 người cách ly tại cơ sở Y tế, 143 người cách ly tập trung và 15 người cách ly tại nhà); đã lấy 166 mẫu xét nghiệm, trong đó 1 mẫu dương tính, 141 mẫu âm tính và 24 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Quảng Nam đang tập trung mọi lực lượng để phòng chống dịch Covid-19 tốt hơn

Ban Chỉ đạo thông tin thêm, liên quan đến bệnh nhân 425 (địa chỉ tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, công bố dương tính tại Đà Nẵng) hiện đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp tiếp xúc gần (có 2 người trốn viện); đối với bệnh nhân 428 (địa chỉ tại Minh An, thành phố Hội An, công bố dương tính tại Đà Nẵng) đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 11 trường hợp tiếp xúc gần; bệnh nhân 432 (địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, công bố dương tính tại Quảng Nam) đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 41 trường hợp tiếp xúc gần; bệnh nhân 433 (địa chỉ tại Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, công bố dương tính tại Quảng Nam) đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp tiếp xúc gần; Liên quan đến bệnh nhân 436 (địa chỉ tại Điện Trung, thị xã Điện Bàn, công bố dương tính tại Đà Nẵng) đã giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp tiếp xúc gần.

Quảng Nam đã chuyển bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 433 vào Bệnh viện Trung ương Núi Thành điều trị. Ảnh CTV

"Đối với bệnh nhân 433 (địa chỉ tại Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) đã được chuyển vào Bệnh biện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị; Cử 2 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định…", Ban chỉ đạo cho biết.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là thành phố du lịch Hội An, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với UBND thành phố Hội An và các Sở, ngành liên quan để kiểm tra, nắm bắt tình hình về việc triển khai các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An.

Khi dịch Covid-19 tái xuất hiện, thành phố du lịch Hội An vắng bóng du khách.

Hiện nay, Hội An cách ly tập trung 22 trường hợp, trong đó 10 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Lực lượng chức năng của thành phố cũng đang tích cực điều tra, xác minh 15 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 428, 429 đang điều trị tại TP.Đà Nẵng; đồng thời theo dõi, cách ly tại nhà 254 trường hợp F2 liên quan đến Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Thời điểm này, UBND thành phố Hội An quyết định tái lập và đưa vào sử dụng các khu cách ly y tế tập trung tại Trạm Y tế phường Cẩm Châu, Trạm Y tế xã Cẩm Thanh, Trạm Y tế xã Cẩm Hà (tổng sức chứa khoảng 300 người).

"Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hội An dự lường cơ sở điều trị các bệnh nhân nếu có trường hợp dương tính trong thời gian tới; dự lường kịch bản cách ly, phong tỏa một số khu vực, tuyến phố theo tinh thần gọn, hẹp nhưng hiệu quả nếu phát hiện ca dương tính trong cộng đồng", ông Tân nhấn mạnh.