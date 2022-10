Quảng Nam: Vượt sông về nhà, hai người bị nước lũ cuốn mất tích

Ngày 10/10, ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn có 2 người dân vừa bị nước lũ cuốn trôi khi cố băng qua dòng sông để về nhà.

Theo ông Lạc, vào khoảng 16 giờ ngày 9/10, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn khiến mực nước sông Na dâng cao, lúc này có anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi, nóc Tak Leng, xã Trà Cang) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, nóc Long Cheng, xã Trà Cang) cố vượt qua dòng sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam thì bị dòng nước lũ cuốn trôi mất tích.

Vượt sông về nhà, hai người ở huyện Nam Trà My bị nước lũ cuốn mất tích (Trong ảnh: lũ làm nhiều tuyến đường ở Quảng Nam bị ngập) Ảnh: T.H

"Ngay sau khi nhận thông tin, từ chiều qua đến sáng nay do mưa lớn kéo dài kèm địa hình lại phức tạp, nguy hiểm nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, xã đã huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm cũng như liên hệ với các thủy điện Trà Linh 1, Trà Linh 3 để canh ở các đầu đập của các thủy điện này để tìm kiến tung tích hai nạn nhân", ông Lạc thông tin.

Theo dự báo Quảng Nam xuất hiện mưa lớn nguy cơ ngập lụt cục bộ từ ngày 10 đến ngày 12.10. Ảnh: T.H

Cùng ngày, theo bản tin Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ - 7 giờ ngày 10/10), các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi có mưa lớn như Giao Thủy 188mm, đập Hà Thanh 251mm, Đại Hiệp 249mm, Điện Hồng 231mm, Hội An 126mm, Ái Nghĩa 216mm, Câu Lâu 149mm, Hương An 186mm, Tam Lãnh 146mm, Bình Phú 134mm, Việt An 128mm, Tam Trà 126mm, Xuân Bình 123mm, Núi Thành 111mm, Đại Chánh 111mm, Bình Lâm 109mm, Quế Sơn 109….

Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, Thăng Bình, Ái Nghĩa, Núi Thành.

Trước mưa lớn kéo dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu có công văn 6616 yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến mưa lũ, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để kịp thời tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó mưa lũ.

Để tập trung ứng phó mưa lũ và tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung ứng phó.

Cụ thể, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến mưa lũ, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để kịp thời tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là nơi bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, nơi dễ sạt lở đất, trên sông, suối, hồ chứa nước. Kiên quyết di dời, sơ tán người dân, phương tiện, tài sản tại những nơi nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng của ngập sâu, sạt lở, lũ quét.