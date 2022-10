An Giang: Cháy nhà, 1 người phụ nữ tử vong

Sáng 10/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh An Giang, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an thị xã Tân Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm một người tử vong, xảy ra xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu.