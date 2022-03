Quảng Nam: Xin bắn pháo hoa trong đêm khai mạc năm Du lịch quốc gia 2022

UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, thực hiện Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 7/2/2022 của Bộ VHTT&DL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ VHTT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 (Ảnh: K.O)

"Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong suốt năm 2022, trong đó điểm nhấn quan trọng của sự kiện là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An). Theo kế hoạch, sau chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc ngày 26/3 sẽ là màn bắn pháo hoa chào mừng.

UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ VHTT&DL báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022", UBND tỉnh kiến nghị.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, nếu được chấp thuận, thời gian bắn pháo hoa vào tối ngày 26/3, tại địa điểm đảo Ký ức Hội An, thành phố Hội An, thời gian bắn pháo hoa không quá 15 phút.

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ được tổ chức tại thành phố Hội An (Ảnh: Trương Hồng)

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" được tổ chức vào tối 26/3 tại đảo Ký ức Hội An. Lễ bế mạc và chào năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào cuối tháng 12/2022.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ thu hút khách du lịch tại Quảng Nam (Ảnh: Trương Hồng)

""Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", đây là sự kiện lớn, quảng bá điểm đến du lịch xanh Quảng Nam, cũng như tạo sức bật cho du lịch cả nước; gắn liền với đó là sự kiện mở cửa đón khách quốc tế, do đó Ban Tổ chức nêu cao tiêu chí "an toàn, khoa học và hiệu quả", đảm bảo an toàn phòng dịch và xử lý các tình huống phát sinh liên qua.

Đặc biệt, theo suốt chủ đề "Du lịch xanh", các hoạt động phải được tổ chức chu đáo, an toàn…", UBND Quảng Nam cho biết.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, cùng theo đó, một số sự kiện khác hưởng ứng Khai mạc Năm du lịch quốc gia diễn ra trong tháng 3 này cũng đang được chuẩn bị kỹ lưỡng như: Ngày hội khinh khí cầu do Công ty Dịch vụ Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng chủ trì diễn ra ngày 25-26/3.

Hội thảo Phát triển du lịch xanh Quảng Nam diễn ra vào sáng ngày 25/3 tại TP. Hội An; Hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội vào chiều ngày 25/3 tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An; Chương trình "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" từ 16 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 26/3 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn…