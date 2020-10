Quảng Ngãi: 4 người bị thương,1 tàu cá bị nạn, đảo Lý Sơn có gió giật cấp 8-10

Trưa 11/10, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết, trước đó vào khoảng 2h cùng ngày, khi đang hành nghề trên biển thì tàu cá QNg 90741 TS có 4 lao động đi cùng, do ông Nguyễn Xuân Đô, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng, khi đang ở vị trí cách bờ (vùng biển Dung Quất) khoảng 17 hải lý, đã bất ngờ bị hỏng máy.

Hiện vùng biển Quảng Ngãi sóng và gió rất lớn, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để cứu hộ tàu cá bị hỏng máy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã điều động phương tiện đi cứu nạn. Tuy nhiên do sóng to gió lớn nên các phương tiện chưa thể tiếp cận, cứu hộ được tàu cá bị nạn. Hiện tàu cá QNg 90741 TS đang trôi tự do đến vùng biển thuộc xã Bình Hải, cùng huyện Bình Sơn.

Cây ngã đổ tại huyện đảo Lý Sơn (ảnh K.Toan).

Còn tại Lý Sơn, bắt đầu từ sáng nay (11/10), gió to và mưa lớn đã dồn dập dổ về, có thời điểm gió giật cấp 8-10, lượng mưa phổ biến từ 200 – 400 mm. Theo thống kê sơ bộ ban đầu từ chính quyền nơi đây, mưa bão đã làm 4 người bị thương, nhiều cây xanh ngã gãy và khoảng 27ha hành non có nguy cơ bị thiệt hại do mưa to, gió lớn.

Mưa bão gây ảnh hưởng, thiệt hại tại huyện Nghĩa Hành (ảnh T.Phương).

Tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành…mưa lớn kéo dài làm hàng loạt khu dân cư bị ngập nước; giao thông tại nhiều điểm trên Tỉnh lộ, đường liên xã bị ách tắt.