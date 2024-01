Quảng Ngãi: Agribank miền Trung đồng hành cùng các đơn vị mang Xuân yêu thương đến với người đồng bào Ba Tơ

Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và cùng các doanh nghiệp đồng hành tài trợ thực hiện chương trình.

Được biết, tham gia chương trình có trên 50 y, bác sỹ đầu ngành tại Đà Nẵng đã tận tình khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Tơ.

Hơn 500 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) được tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: T.H.

Đoàn công tác đã trao hơn 1.200 suất quà Tết tặng người nghèo, người khuyết tật, già yếu neo đơn tại các xã Ba Động, Ba Cung, Ba Bích, Ba Xa và thị trấn Ba Tơ. Tổng trị giá các phần quà, tiền mặt, thuốc men... khoảng 500 triệu đồng.



Các đại biểu và bà con nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tham dự chương trình an sinh xã hội. Ảnh: T.H.

Bà con ở huyện Ba Tơ được khám bệnh, phát thuốc miễn phí và mỗi người được trao 1 suất quà. Ảnh: T.H.

Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, lần này bệnh viện mang theo máy siêu âm, đo điện tim, đo đường máu để phục vụ việc khám sức khỏe cho người dân, sớm phát hiện bệnh và tư vấn bà con chữa bệnh.



Tham gia đoàn công tác lần này, Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Thầy thuốc trẻ đã huy động nhiều bác sĩ chuyên khoa đầu ngành để khám bệnh cho bà con nơi đây, qua đó đưa ra các hướng điều trị, tư vấn phù hợp, giúp bà con an tâm hơn về sức khỏe.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại buổi trao quà Tết và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, dành nhiều tình cảm cho tỉnh và bà con nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ. Đời sống người dân nơi đây hiện còn nhiều khó khăn, ít được tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại. Việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con rất hữu ích và ý nghĩa trong dịp Tết đến Xuân về.



Ông Nguyễn Tiến Trường – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao quà Tết cho người dân huyện Ba Tơ. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Tiến Trường – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Agribank nói chung và Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung nói riêng, luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội.



Nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, trạm y tế, trao học bổng cho các em học sinh - sinh viên nghèo, tặng vườn cây khởi nghiệp, tặng cây con/giống cho các hộ gia đình khó khăn… nhờ đó đã góp phần giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.

Dịp này, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Trung đã đóng góp và tích cực kêu gọi cán bộ, nhân viên của các Chi nhánh, đơn vị thuộc Agribank khu vực miền Trung đóng góp hơn 100 triệu đồng làm quà Tết tặng bà con nhân dân huyện Ba Tơ.



Các y, bác sỹ đến từ Đà Nẵng khám bệnh cho người dân huyện Ba Tơ. Ảnh: T.H.

"Hoạt động đồng hành cùng VOV miền Trung lần này nằm trong chuỗi nhiều chương trình an sinh xã hội của Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trước thềm năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, người lao động, các đơn vị phối hợp tạo thêm nguồn an sinh xã hội được phong phú hơn, để thực hiện các chương trình an sinh ý nghĩa…", ông Trường nói.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Tơ. Ảnh: T.H.

"Bản thân tôi đã lớn tuổi, bệnh nhiều lắm, bệnh áp huyết cao, thái hóa cột sống hôm nay cũng nhờ có đoàn lên đây để giúp đỡ cho người dân, trong đó có tôi nữa. Vừa được khám bệnh lại còn được phát thuốc và tiền sắm Tết, tôi và người dân ở đây vui mừng lắm, tôi xin gửi lời cảm ơn đoàn…", ông Phạm Văn Kem (67 tuổi) người đồng bào Hrê ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bày tỏ.



Trong hành trình mang yêu thương đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Ba Tơ, với nhiều hoạt động như trao quà, khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí ở huyện Ba Tơ trước thềm năm mới, VOV miền Trung và các đơn vị đồng hành hy vọng sẽ mang đến cho bà con nghèo một cái Tết đầm ấm, mạnh khỏe.