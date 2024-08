Quảng Ngãi cần tăng tốc phát triển kinh tế, giải ngân đầu tư công 5 tháng còn lại năm 2024

Những điểm sáng trong "bão" khó khăn

Theo Sở KHĐT, nhiều chỉ tiêu về kinh tế đã thực hiện trong tháng 7 và luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi, đã có bước tăng trưởng vượt, so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở Quảng Ngãi. Ảnh: C.X

Đáng chú ý là trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh thu hoạt động vận tải và kho bãi ước đạt 500,8 tỷ đồng, tăng 2,10% so với tháng trước (tăng 12,28%, so với tháng cùng kỳ năm 2023); lũy kế 7 tháng năm 2024, ước đạt 3.309,5 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ,

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7, ước đạt 6.541,7 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước (tăng 9,63%, so với tháng 7/2023); lũy kế 7 tháng năm 2024 ước đạt 45.029,2 tỷ đồng và tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2024, ước đạt 267 triệu USD, tăng 20,9% so với tháng 6/2024 (tăng 11,2% so với tháng 7/2023); lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 1.597 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ và đạt 63,9% kế hoạch năm.

Chỉ số CPI (giá tiêu dùng) tháng 7/2024, tăng 0,36% so với tháng 6/2024 (tăng 3,85%, so với tháng 7/2023); bình quân 7 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,28% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2024, ước tăng 0,48% so với tháng 6 năm 2024 và so với cùng kỳ năm trước (tháng 7/2023) tăng 9,48%.

Thi công tại một dự án trên địa bàn Quảng Ngãi. Ảnh: C.X

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2024, ước đạt khoảng 1.876 tỷ đồng, tăng 190,2 tỷ đồng so với tháng 6/2024; lũy kế thu 7 tháng đầu năm 2024, ước đạt 17.151,9 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 67,1% dự toán năm.

Khắc phục tồn tại, tăng tốc để về đích đúng kế hoạch

Bên cạnh những kết quả đạt được khá ấn tượng nêu trên, nhiều chỉ tiêu và lĩnh vực đã thực hiện trong tháng 7 và luỹ kế 7 tháng đầu năm 2024, bị giảm sút mạnh, thấp kém so với kế hoạch đề ra và được giao.

Một công trình đầu tư công ở miền núi huyện Sơn Tây. Ảnh: C.X

Đơn cử trong sản xuất công nghiệp, lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước giảm 4,32%, so với cùng kỳ năm 2023.

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2024, ước đạt 263 triệu USD, giảm 25,7% so với tháng 6/2024 9 và giảm 12,8% so với tháng cùng kỳ năm trước (tháng 7/2023).

Tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước trong tháng 7/2024, khá ảm đạm, với dự án đầu tư nước ngoài (FDI) không cấp mới dự án nào; lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, có 2 dự án (FDI) được cấp chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 14,11 triệu USD.

Tương tự thu hút đầu tư trong nước, trong tháng 7/2024, Quảng Ngãi không cấp mới dự án nào; lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, có 5 dự án được cấp chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.013 tỷ đồng.

Một vấn đề đáng ngại khác đó là tình hình giải ngân đầu tư công. Theo Sở KHĐT Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 6.902,869 tỷ đồng (bao gồm chi đầu tư phát triển khác là 104 tỷ đồng), trong đó vốn ngân sách địa phương 5.045,015 tỷ đồng; vốn ngân sách T.Ư 1.857,854 tỷ đồng.

Tuy nhiên tính đến cuối tháng 7/2024, mới giải ngân được khoảng 1.183 tỷ đồng, đạt 17,1% kế hoạch được giao (bằng 27,4% kế hoạch vốn được nhập Tabmis), gồm ngân sách địa phương giải ngân khoảng 901 tỷ đồng (đạt 17,9%), ngân sách T.Ư khoảng 276 tỷ đồng (đạt 14,9%).

Một dự án đầu tư nghỉ dưỡng ở Quảng Ngãi đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Ảnh: C.X

Cùng ghi nhận những kết quả tăng trưởng khá, sự nỗ lực của các cấp ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu trong 5 tháng cuối năm 2024, cần phải tăng tốc hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án được tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 – 2030; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia.