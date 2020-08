Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly phòng Covid- 19.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế chỉ đạo tại Công văn số 605/SYT- NVY ngày 1/4/2020 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid- 19,

Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 7/8/2020 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành Quyết định phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi tiến hành giám sát, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung, nhằm hạn chế vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm có thể xảy ra.

Tại khu cách ly, Đoàn làm việc với các đồng chí: Thiếu tá Nguyễn Viết Thắng- Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trung tá Huỳnh Trung Diệp - Trưởng ban Quân nhu – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng – Chính trị viên phó – Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi và đồng thời hướng dẫn các quy định nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra yêu cầu tại các khu cách ly cần đảm bảo tách biệt giữa các khu vực như: sơ chế, chế biến, phân chia thực phẩm và đảm bảo đủ diện tích nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình từ tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến và phân chia thức ăn.

Nguồn gốc nguyên liệu nhập về để chế biến phải có nguổn gốc, xuất xứ rõ ràng theo quy định.

Hình ảnh Đoàn làm việc với Ban quản lý, điều hành khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid- 19.

Người tham gia chế biến thực phẩm phải tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức về an toàn thực phẩm và thực hiện đầy đủ việc mang, mặc bảo hộ lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Đảm bảo thực hiện tốt chế độ vệ sinh cá nhân, khử khuẩn bàn tay, mang khẩu trang để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Đồng thời dụng cụ chế biến, ăn uống và các khu vực xung quanh cần tuân thủ chế độ vệ sinh sạch sẽ; có đủ nước sạch để chế biến thức ăn và nước sát khuẩn để vệ sinh, rửa tay trước, sau khi ăn uống; dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm có nắp đậy, có đạp chân và có lót túi, sau khi thu gom phải thực hiện phun khử khuẩn theo quy định của phòng, chống dịch.

Các cán bộ cũng cần rút ngắn thời gian từ lúc phân chia thực phẩm đến phục vụ suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho công dân cách ly; Thực hiện chế độ lưu mẫu thức ăn đúng quy định của Bộ Y tế.

Đối với khu cách ly tập trung không tổ chức nấu ăn tại chỗ, Đoàn đề nghị Ban quản lý, điều hành khu cách ly phải bảo đảm an toàn thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển từ cơ sở chế biến đến khu vực cách ly giúp cho người dân có sức khỏe, có niềm tin để cùng chung tay và đẩy lùi dịch Covid -19.