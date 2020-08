20 ca Covid-19 mắc mới, thêm 1 ca Covid-19 tử vong

20 ca mắc Covid-19 mắc mới (BN931-950) ghi nhận tại Quảng Nam (4 ca), Đà Nẵng (11 ca), Hải Dương (1 ca) và TP.HCM 4 ca là người nhập cảnh được cách ly ngay sau khi xuống sân bay.

Ca bệnh 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, TP.Hội An, Quảng Nam,

Ca bệnh 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, TP.Hội An, Quảng Nam,

Ca bệnh 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, TP.Hội An, Quảng Nam, BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, TP.Hội An.

Ca bệnh 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, TP.Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).

Ca bệnh 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ca bệnh 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872.

Ca bệnh 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872.

Ca bệnh 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.

Ca bệnh 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.

Ca bệnh944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Ca bệnh 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Ca bệnh 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. BN946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 4/8/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.

Tính đến 18h ngày 15/8: Việt Nam, có tổng cộng 950 ca mắc Covid-19, trong đó 333 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 477 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.858, trong đó:

Chiều 15/8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Covid-19. Đây là ca mắc Covid-19 tử vong thứ 23 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

Bệnh nhân 699 (BN699): Bệnh nhân nam, 75 tuổi, địa chỉ Thanh Khê - TP.Đà Nẵng. Tiền sử mắc bệnh suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang được chẩn đoán: Viêm phổi do Covid-19 bến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 ngày 14/8, các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng “Có thể từ giờ trở đi chúng ta sẽ “không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa”. Không thể đòi hỏi trên cả nước tuyệt đối không có dịch.

Bởi nguy cơ dịch bệnh là thường trực ở tất cả các địa phương. Từ phân tích trên, Ban Chỉ đạo khẳng định, chiến lược chống dịch của chúng ta là chiến dịch của nước còn nghèo. Cả cộng đồng phải chung sức để cùng ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan rộng.

Phương châm phòng chống dịch của chúng ta là: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch thực hiện từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi. Trong bối cảnh dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chúng ta phải triển khai đồng bộ các biện pháp để “chung sống an toàn với dịch”.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, trong đợt dịch này, ở nhiều nơi, cả chính quyền lẫn người dân, có biểu hiện chủ quan, ứng phó đủng đỉnh, chưa thực sự vào cuộc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ “mỗi người dân là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình, làng xã là một pháo đài chống dịch”.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chỉ thị mới để chỉ đạo các địa phương và người dân triển khai thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo đề nghị Chính quyền các cấp không được chủ quan, lơ là; phải chuyển sang trạng thái ứng phó mạnh mẽ hơn; siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Mỗi cấp chính quyền phải có phương án chủ động, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống dịch bùng phát. Đặc biệt, cần “cột chặt trách nhiệm của người đứng đầu các cấp” trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với người dân, Ban Chỉ đạo kêu gọi phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp chống dịch như: Hạn chế đi ra đường nếu không cần thiết; nếu đi ra nơi công cộng thì phải thường xuyên đeo khẩu trang; giữ khoảng cách tiếp xúc,…

Mỗi người dân cần thay đổi thói quen để “chung sống an toàn với dịch bệnh”. Đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi người với chính bản thân mình, với gia đình mình, mà rộng ra là trách nhiệm với xã hội, đất nước.