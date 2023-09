Quảng Ngãi: Hạ nhiệt "điểm nóng" khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc

Khi nhùng nhoằng trách nhiệm bị loại bỏ.

Đến nay đã tròn 2 tuần, kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ban lệnh sẽ xử lý trách nhiệm, xem xét và tạm đình chỉ công việc đối với người đứng đầu chính quyền các huyện, thị thành trực thuộc, nếu để tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép, trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh. Ảnh: Công Xuân.

Theo đó cùng với áp dụng biện pháp đóng cọc, đổ trụ bê tông….làm vật ngăn cản tại các lối đi, tuyến đường sẵn có, hoặc tự mở; chính quyền các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai cắm chốt, canh gác và liên tục tổ chức thanh tra kiểm soát ở những điểm, khu vực bãi cát khai thác trái phép.

Trước chỉ đạo gắt gao từ chính quyền các huyện, thị thành ở Quảng Ngãi, đặc biệt là những địa phương nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc, như huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi, gần như tất cả các điểm nóng về khai thác cát trái phép lâu nay, gây bức xúc dư luận trong tỉnh đã được hạ nhiệt.

Điều đáng ghi nhận nữa đó là không chỉ ngày thường, mà ngay trong dịp lễ, ngày nghỉ cuối tuần…được ví là thời điểm "vàng" để cát tặc lộng hành, gia tăng hoạt động cũng đã được lực lượng chức năng các địa phương khống chế, xoá bỏ.

Cụ thể là trong dịp lễ 2/9 năm nay, theo quan sát và thông tin PV Dân Việt thu thập, xác nhận của người dân tại các khu vực điểm nóng lâu nay về khai thác cát trái phép ở Quảng Ngãi, như khu vực hạ lưu ven sông Trà Khúc, nằm trên địa bàn các xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa; Tịnh An, Tịnh Hà, TP.Quảng Ngãi…nạn cát tặc đã giảm thiểu đến mức tối đa, không còn lộng hành và hoạt động ồ ạt như thời gian trước đó.

Tình trạng khai thác trái phép lộng hành ngay tại mỏ đã có chủ đã được dẹp bỏ. Ảnh: Công Xuân.

Ngay tại khu vực mỏ đã có chủ là Trường Xuân – Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, từng bị cát tặc hoành hành giữa "thanh thiên bạch nhật", gây "sốc" trong dư luận, hiện cũng đã được dẹp loạn.

Đổ trụ và cắm biển cấm tại các khu vực thường xảy ra khai thác cát trái phép. Ảnh: Công Xuân.

Đại diện chủ mỏ cát Trường Xuân – Thọ Lộc xác nhận với PV Dân Việt, nhiều tuần qua không còn cảnh xe ô tô tải ngang nhiên và nối đuôi vào xúc cát trộm như trước. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, chỉ có 1 vài xe cọc cạch ra xúc mà thôi.

Đã không còn kiểu "trên nóng, dưới nguội".

Đại diện công an huyện Tư Nghĩa, một trong những địa phương "điểm nóng" về khai thác cát trái phép ở Quảng Ngãi cho biết, cùng cắt cử lực lượng theo dõi và giám sát liên tục; hàng đêm công an huyện còn tổ chức các tổ, đội phối hợp với công an xã, tuần tra dọc theo ven sông Trà Khúc, đoạn đi qua địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh. Ảnh: Công Xuân.

Tình trạng khai thác cát trái phép hiện đã được ngăn chặn và hạn chế đến mức tối đa. Ảnh: Công Xuân.

Tất cả các trường hợp vi phạm (khai thác cát trái phép) bị phát hiện, đại diện Công an huyện Tư Nghĩa khẳng định, sẽ bị xử lý ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, không chỉ người đứng đầu chính quyền các xã, thị trấn; huyện đã chỉ đạo và sẽ xử lý trách nhiệm cả Trưởng công an các cấp trực thuộc, nếu để xảy ra nạn khai thác cát trên địa bàn phụ trách.

Tương tự tại một địa phương điểm nóng khác về cát tặc, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cũng khẳng định, cùng với chỉ đạo, chính quyền thành phố giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và cấp ngành liên quan.

Khai thác cát trái phép từng gây nhiều bức xúc trong dư luận ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân

Một chốt gác để ngăn chặn cát tặc. Ảnh: T.Quốc.

Theo đó địa phương cấp ngành chức năng trực thuộc nào, để tái diễn và xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý, thì người đứng đầu đều phải bị xử lý trách nhiệm.