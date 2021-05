Quảng Ngãi: Huyện quên quy định vẫn thi công dự án trường 10 tỷ chưa đủ điều kiện?

Trong quá trình tìm hiểu và phản ánh những dự án trúng thầu với giá thấp hơn so với mức ban đầu, PV Báo Dân Việt đã phát hiện sự bất thường trong quyết định đầu tư, khởi công dự án trường Mầm non Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

UBND huyện Tư Nghĩa, chủ đầu tư dự án trường Mầm non Nghĩa Kỳ (ảnh nguồn Internet).

Theo thông tin mà PV thu thập, dự án trường Mầm non Nghĩa Kỳ là công trình dân dụng cấp III, do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư; đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH (gọi tắt Công ty) Hoàng Yên, với giá gần 10 tỷ đồng, giảm 12% so với mức ban đầu đưa ra.

Trong hồ sơ cam kết tiến độ thực hiện hợp đồng chủ giữa Công ty Hoàng Yên và UBND huyện Tư Nghĩa, công trình sẽ hoàn thành ltrong thời gian 300 ngày kể từ khi bàn giao mặt bằng (dự kiến giao mặt bằng là tháng 9/2020).

Tuy nhiên sau khi tổ chức khởi công vào ngày 24/9/2020, đến giữa tháng 11/2020, công trình trường Mầm non Nghĩa Kỳ đã dừng thi công cho đến tận bây giờ.

Theo văn bản kết luận (số 269/KL-SXD, ngày 20/4/2021) của Đoàn kiểm tra liên ngành, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, ký gửi cấp thẩm quyền tỉnh xác định khối lượng thi công của nhà thầu (sau 8 tháng khởi công) chỉ mới đạt khoảng 1,2% và tại hiện trường, không còn tập trung máy móc, thiết bị vật tư để xây dựng.

Sau 8 tháng khởi công hiện công trình chỉ là một bãi đất trống.

Trả lời PV Báo Dân Việt, đại diện chủ đầu tư cho biết do vướng phần diện tích mở rộng 6000m2, nên chưa thể đền bù GPMB để bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công.

Cụ thể năm 2020 sau khi được bố trí vốn để triển khai thi công trường Mầm non Nghĩa Kỳ, chính quyền huyện Tư Nghĩa đã có văn bản trình xin, nhưng tỉnh chưa phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích mở rộng (6000m2) của công trình (?). Nhưng đến thời điểm này thì được phê duyệt (bổ sung quy hoạch sử dụng đất) rồi.

Lèo tèo vài trụ bê tông được tập kết tại dự án trường Mầm non gần 10 tỷ đồng.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, dự án chưa đủ điều kiện (6000m2 nằm ngoài và chưa được tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng), nhưng chủ đầu tư vẫn cho khởi công xây dựng là sai quy định hiện hành. Đây là nguyên nhân dẫn vướng đền bù GPMB, để giao cho nhà thầu thi công nên công trình bị "đứng bánh".

"Trước vi phạm này, sở cũng đã kiến nghị tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về vụ việc trên", vị đại diện Sở Xây dựng cho biết thêm.