Quảng Ngãi: Làng, xóm sạch bóng "giặc rác" là do ai làm?

Đồng bằng hay miền núi, nông dân đều làm sạch làng xóm

Đi đầu trong công tác này phải nói đến tập thể Ban Chấp hành Hội ND huyện Bình Sơn – là đơn vị tiên phong trong triển khai xây dựng các mô hình ND tham gia bảo vệ môi trường. Toàn huyện có 100% cơ sở Hội đồng loạt triển khai với 97 mô hình đang hoạt động hiệu quả.

Điển hình như mô hình "Bảo vệ môi trường" ở chi Hội An Cường, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) trước đây người dân có thói quen vứt rác ra hai bên đường vắng, lâu dần thành bãi rác gây ô nhiễm, Chi hội ND An Cường đã phân công thành viên thường xuyên theo dõi để nhắc nhở người dân tập kết rác đúng nơi quy định và xin UBND xã hỗ trợ kinh phí lắp đặt camera tại các đoạn đường trên.



Một trong những buổi nông dân ra quân tham gia dọn vệ sinh môi trường ở Đức Phổ. Ảnh: Đồng Xuân

Nhờ vậy mà ý thức người dân dần được nâng cao, thói quen vứt rác cũng được khắc phục và hiện nay trên các đoạn đường này đã được hôi viên ND trong thôn tự giác trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, đẹp và thông thoáng.

Hay như mô hình "thu gom rác thải trên cánh đồng" của ND các xã Đức Phong, Đức Hiệp (huyện Mộ Đức) cũng đã được ND đồng tình hưởng ứng và được các cấp chính quyền ghi nhận và tuyên dương.

Bằng việc vận động hội viên ND đóng góp tiền mua hố bi xi măng đặt trên khắp các cánh đồng để làm nơi tập kết bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), đến cuối tháng sẽ được các chi hội trưởng Hội ND của thôn đến thu gom và vận chuyển về nơi xử lý rác của xã để tiêu thụ (đốt và phân hủy). Nhờ đó mà tình trạng vứt rác, vỏ bao bì thuốc BVTV bừa bãi xuống kênh, mương như trước đây không còn nữa mà thay vào đó là dòng nước trong xanh mát để tưới cho cánh đồng màu mỡ…

Hội ND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh đã vận động hơn 450.000 lượt người tham gia các hoạt động BVMT ở nông thôn, tổ chức 678 buổi sinh hoạt với gần 24.500 lượt người tham dự các lớp truyền thông về Luật bảo vệ môi trường, kiến thức về bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách có hiệu quả.



Theo Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh những mô hình bảo vệ môi trường ở đồng bằng, còn ở các xã vùng cao của huyện miền núi Sơn Hà, như: Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Thủy và Sơn Thành đều có mô hình "Tổ vệ sinh – bảo vệ môi trường" do Hội ND xã thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay. Với hình thức tập hợp hội viên ND tham gia vào thành viên của Tổ để định kỳ hàng tháng phát động ra quân nạo vét, khơi thông cống rãnh, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh tạo nên các đoạn đường xanh, sạch, đẹp, văn minh…

Một trong những đoạn đường tự quản - mô hình nông dân với môi trường của chi Hội thôn An Cường xã Bình Hải. Ảnh: Đồng Xuân

Đặc biệt, trong năm 2019, Hội ND xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa đã thí điểm thành công mô hình phân loại rác thải trong sinh hoạt. Bằng cách tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình tự phân loại rác thải sinh hoạt ra thành từng loại và tổ chức xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt.

Còn rác thải rắn thì tập trung đến một địa điểm để xe thu gom rác đến gom đi. Đồng thời tuyên truyền cho người dân trong thôn, xóm, hộ nào có gia cầm, gia súc chết là mang đi chôn lấp rồi phun thuốc khử trùng chứ không vứt bừa bãi như trước kia.

Làng quê ngày càng xanh – sạch –đẹp

Để có được sự đổi thay trên những cánh đồng ở xã Đức Phong, Đức Hiệp (huyện Mộ Đức) và những con đường nông thôn sạch sẽ, ngát hương hoa như ở xã Bình Hải (Bình Sơn) và các xã miền núi huyện Sơn Hà là nhờ sự nỗ lực của cán bộ hội viên, ND đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cũng như bảo vệ chính mạng sống của mỗi con người.

Các cấp Hội ND trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực bảo vệ môi trường góp phần xây dựng các vùng nông thôn ngày càng xanh – sạc - đẹp. Ảnh: Đồng Xuân

"Hằng năm, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới 5/6, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút hàng chục ngàn cán bộ, hội viên ND trong tỉnh tham gia. Các cơ sở Hội duy trì, phát triển các câu lạc bộ ND tự quản về bảo vệ môi trường, tổ thu gop xử lý rác thải…", Đại diện Hội ND Quảng Ngãi thông tin.

Theo Hội ND tỉnh Quảng Ngãi, để công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới thiết thực và hiệu quả hơn, các cấp Hội ND trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ND nâng cao nhận thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên môi trường.

Đặc biệt, cần có những giải pháp cụ thể trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, như: tăng cường công tác bảo vệ rừng, trồng rừng và phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; cần khoanh vùng khu chăn nuôi theo hướng chuỗi liên kết, khép kín để hạn chế tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nông thôn… để hướng đến một nền nông nghiệp xanh, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí môi trường của Chương trình mục tiêu về xây dựng NTM.