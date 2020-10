Quảng Ngãi: Trường 6 tỷ đồng xây xong để “ngắm”, phụ huynh nháo nhào tìm chỗ học

Dự án trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II có tổng vốn 6 tỷ đồng, do UBND xã Tịnh Kỳ được giao làm chủ đầu tư. Sau khi khởi công xây dựng vào năm 2019, đến tháng 3/2020 thì công trình được thi công hoàn thành, gồm dãy phòng học 2 tầng, nhà ăn, tường rào cổng ngõ...

Tuy nhiên đã nhiều tháng qua, công trình trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở II vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Theo đó hàng loạt cây xanh trong sân trường do không có sự chăm sóc nên chết dần, còn phía sau khuôn viên trường, cây cỏ dại bắt đầu phủ mọc um tùm.

Trong khi trường mới thì xây xong để "ngắm", còn trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở chính đang sử dụng do xây dựng từ lâu, sau nhiều năm đưa vào hoạt động, hiện đã bắt đầu xuống cấp và trở nên quá chật hẹp, không đáp ứng so với nhu cầu gửi, dạy trẻ của người dân địa phương này.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, Hiệu trưởng trường Mầm non Tịnh Kỳ, hằng năm tổng số trẻ em từ 0- 5 tuổi trong xã có nhu cầu gửi nuôi dạy và chăm sóc hơn 900 cháu.

Tuy nhiên với điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp hiện có như vậy nên trường chỉ nhận 261 cháu, chiếm tỉ lệ chưa bằng 1/3 so với nhu cầu. Vì thế trường chỉ ưu tiên cho độ tuổi 5 tuổi, cần phổ cập để chuẩn bị vào lớp 1, với 176 em; số còn lại (58 cháu) phân chia ở 3 lớp: trẻ, mầm và chồi.

Tình trạng trên dẫn đến hàng trăm gia đình có trẻ không gửi được con cháu vào trường Mầm non Tịnh Kỳ, đành phải phải tìm đến các cơ sở, điểm giữ trẻ gia đình trong vùng, hoặc chở đến trường mầm non ở các xã lân cận để gửi.

Sáng 14/10, sau khi PV Báo Dân Việt gọi điện đăng ký, ông Trần Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi (chủ đầu tư) cho biết, sẽ thu xếp thời gian làm việc, cung cấp thông tin và trả lời nguyên nhân chưa đưa trường Mầm non Tịnh Kỳ, cơ sở 2 vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết: Sẽ yêu cầu xã Tịnh Kỳ báo cáo vụ việc này.