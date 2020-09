Quảng Ngãi: Vì sao 4/13 huyện, thành phố vẫn chưa có Chủ tịch UBND?

Sau khi hoàn tất Đại hội Đảng bộ ở 13/13 huyện, thành phố trong tỉnh, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã điều động 3 cán bộ về làm Bí thư Huyện ủy.

Cụ thể vào ngày 6/8/2020, ông Nguyễn Phúc Nhân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi - được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi trao quyết định điều động về làm Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính, người tạm thời điều hành thay thế cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng, nghỉ hưu trước tuổi.

Trong cùng ngày 31/8/2020, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều về làm Bí thư Huyện ủy Mộ Đức; ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi - được điều động về làm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành.

Đối với chức danh Chủ tịch UBND, đến thời điểm này có 4 huyện, thành phố của tỉnh còn khuyết chức danh, gồm 3 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long và Sơn Hà. Riêng TP.Quảng Ngãi, ngoài khuyết chức danh Chủ tịch UBND, hiện cũng chưa có Bí thư Thành ủy.

Huyện Ba Tơ - một trong 4 địa phương của Quảng Ngãi đang còn khuyết chức danh Chủ tịch UBND.

Được biết lý do 4 địa phương Quảng Ngãi bị khuyết chức danh Chủ tịch UBND huyện, thành phố là do có 3 trường hợp đến tuổi nghỉ hưu theo quy định (gồm Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Minh Long và TP.Quảng Ngãi), còn Sơn Hà do Chủ tịch UBND huyện nơi đây được chuyển sang nhiệm vụ mới.

Ở cấp tỉnh, sau khi ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được nghỉ hưu trước tuổi (vào tháng 7/2020), cấp thẩm quyền đã phân công ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tạm thời điều hành.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, hiện cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đang hoàn tất các thủ tục quy định, để kiện toàn các vị trí còn khuyết trên trước khi Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp đến.