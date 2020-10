Quảng Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Sáng 31/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 20. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.



Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thu Chung

HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ thảo luận, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2020; và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh 2016 - 2020 cho phù hợp với diễn biến tình hình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đầu tư công; phân bổ, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát dự toán thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; nguồn dự toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư không có khả năng giải ngân và các nguồn vốn khác để bổ sung tăng vốn đầu tư công và phân bổ cho một số dự án trọng điểm có nhu cầu cần đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Tường Văn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2020 để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư, hợp tác công - tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm mới. Thảo luận, quyết nghị thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai các dự án có quy mô lớn, đẳng cấp của các nhà đầu tư chiến lược; tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội cho Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh cũng như cả Vùng.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để kịp thời điều chỉnh các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ tọa Kỳ họp phát biểu: Nội dung của Kỳ họp thứ 20 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có nội dung kiện toàn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm tiếp tục củng cố bộ máy của chính quyền địa phương, tạo sức mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh cùng mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

"Đây không chỉ là vinh dự, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh xứng đáng với niềm tin tưởng của Trung ương" – ông Nguyễn Xuân Ký nói.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 61/62 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 98,4% đại biểu dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Tường Văn phát biểu nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thu Chung

Trước đó, ngày 29/10/2020, thay mặt Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Tường Văn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND tỉnh, các lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với cá nhân ông.

"Là cán bộ mới luân chuyển từ Trung ương về địa phương, bản thân tôi còn có những bỡ ngỡ ban đầu trong thực hiện chỉ đạo điều hành cơ sở. Vì vậy, sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh dành cho tôi là yếu tố hết sức quan trọng, là hành trang quý giá và là điều kiện tiền đề để tôi có thể triển khai thành công trọng trách, nhiệm vụ được giao"- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn nói.

Ông Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Với sự gửi gắm kỳ vọng, niềm tin và giao trách nhiệm cho tôi kế thừa truyền thống, tiếp tục phát triển Quảng Ninh trong tương lai, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, các thành viên UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với nhiều nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu cao.

Đó là, tập trung phát triển KT-XH nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo định hướng chiến lược của Đại hội XV; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa – đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng xã hội trật tự , kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Cùng với đó, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025 là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống, kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh và 15 đề án, chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025.