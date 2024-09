Quảng Ninh: Ngành chức năng huyện Vân Đồn vào cuộc, hỗ trợ ngư dân bảo vệ tài sản sau bão

"Chúng tôi còn chưa kịp định thần"!

Là một trong số những hộ NTTS bị thiệt hại nặng sau bão số 3, ông Nguyễn Sỹ Bính, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ, chia sẻ với PV Dân Việt trong nước mắt: "Chúng tôi còn chưa kịp định thần, hoàn hồn. Anh em chúng tôi ai cũng thiệt hại 5-6 tỷ đồng, đâu còn tinh thần mà đi tìm, đi cắt từng cái phao. Mất của thì đã đành, nhưng không gì chua xót bằng lúc này người ta lại đi cạnh tranh nhau từng cái phao. Chính tôi đây, cái giàn bè nhựa để nuôi hàu vừa tìm lại được, qua đêm đến sáng đã mất. Chúng tôi đã báo công an và chính quyền xã Hạ Long, huyện Vân Đồn về tình trạng này". Thời điểm ông Bính chia sẻ câu chuyện này là sáng ngày 13/9.

Ông Nguyễn Sỹ Bính, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Phất Cờ chia sẻ với Dân Việt. Ảnh: Thu Lê.

Trước đó, theo ghi nhận của Dân Việt ngày 8/9 – một ngày sau khi bão số 3 đổ bộ, một xã viên Hợp tác xã nuôi biển Bái Tử Long, xã Hạ Long cho biết, thời điểm đó đã xuất hiện tình trạng người dân lạ mặt đến "hôi của". Họ lấy dây neo và những quả phao nhựa từ các giàn nuôi hàu bị gió bão và sóng biển đánh cuốn về đây.



Tối 12/9, tại Hội nghị gặp mặt, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản ở xã Đông Xá và thị trấn Cái Rồng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, câu chuyện những hộ nuôi trồng bị mất phao nhựa, hay bè nổi để nuôi hàu, nuôi cá cũng được nhắc đến.

Đại diện một hộ NTTS tại huyện Vân Đồn chia sẻ tại buổi tối ngày 12/9 với lãnh đạo huyện Vân Đồn. Ảnh CTV.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Lý Văn Khương, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Vân Đồn cho biết: "Tại hội nghị tối ngày 12/9, lãnh đạo huyện đã kết luận và có chỉ đạo về nội dung này. Theo đó, khi có tình trạng bị lấy đồ thì phải báo ngay với chính quyền địa phương, công an sẽ vào cuộc để điều tra và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những đối tượng không trực tiếp nuôi trồng mà cố tình đi nhặt, "hôi của" của người dân. Chỉ đạo ngành công an tăng cường kiểm tra trên biển để giúp bà con đảm bảo tài sản và giữ gìn an ninh trật tự".

Tình trạng mua bán phao nhựa trôi dạt đã giảm

Trong ngày 13 và 14/9, phóng viên Dân Việt đã khảo sát tại khu cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn và bến Do, tại Cẩm Phả thì nhận thấy việc mua bán phao nhựa cũ sau bão đã gần như không còn. Trên bờ, còn rải rác những chồng phao nhựa được gom lại thành từng đống. Hỏi người dân quanh đó, thì được biết là của các chủ nuôi trồng thủy sản gom lại, để chờ khi nào đóng lại được bè, làm lại giàn nuôi thì mang xuống để tái sử dụng.

"Bà con ngư dân đã mất mát nhiều lắm rồi, những lúc như thế này việc "hôi của" là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo huyện đã có chỉ đạo sẽ nghiêm khắc xử lý những đối tượng trục lợi, cơ hội", ông Khương cho biết.

Phao nhựa đang được thu gom lại để tái sử dụng sau bão số 3. Ảnh chụp ngày 14/9 tại Vân Đồn. Ảnh: Thu Lê

Theo ghi nhận của UBND huyện Vân Đồn, cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở, hộ gia đình NTTS trên địa bàn huyện. Theo thống kê đến thời điểm này, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện đến kỳ thu hoạch bị thiệt hại khoảng 32.112 tấn, trong đó, hàu 25.638 tấn, cá 636 tấn, hải sản khác 5.840 tấn. Tổng thiệt hại dự kiến đối với NTTS trên 2.200 tỷ đồng.

Một chủ hộ nuôi trồng thủy sản tại xã Hạ Long, Vân Đồn đã gom lại được số lượng phao nhựa sau bão. Ảnh: Thu Lê.

Ngày 14/9, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cao Tường Huy, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh đã gặp mặt, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, trồng rừng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Vân Đồn.

Cam kết với người dân, ông Huy khẳng định: "Tỉnh sẽ sớm nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3. Địa phương cần sớm rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các cơ sở, hộ gia đình NTTS và trồng rừng bị thiệt hại, đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, minh bạch để khi chính sách được ban hành sẽ sớm triển khai thực hiện hỗ trợ".

Các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn bị bão số 3 phá huỷ. Ảnh: Thu Lê.

Hiện, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh kiến nghị gửi các bộ, ngành liên quan, Chính phủ để sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ và khoanh nợ, hoãn, giãn nộp thuế, lãi suất ngân hàng cho các cơ sở, hộ NTTS, trồng rừng bị thiệt hại do bão số 3.