Quảng Ninh sắp kết thúc đợt cao điểm làm Căn cước công dân

Công an 13 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động và hăng hái tham gia đợt cao điểm do Công an tỉnh phát động.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Luật Căn cước, triển khai đồng bộ việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân, Công an tỉnh Quảng Ninh phát động cao điểm "45 ngày đêm" cấp Căn cước và tài khoản định danh điện tử từ ngày 20/7 đến hết ngày 4/9. Đợt cao điểm này cũng là dịp thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" đồng bộ trên toàn tỉnh. Đến nay, chỉ còn 10 ngày nữa là kết thúc đợt cao điểm. Công an thành phố Móng Cái tổ chức cấp Căn cước cho người dân. Ảnh: Nguồn Công an TP Móng Cái. Hiện, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thu nhận hơn 170 nghìn hồ sơ cấp căn cước từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Luật Căn cước đến nay. Tại đợt cao điểm này rất nhiều công dân dưới 14 tuổi được phụ huynh đưa tới để làm thủ tục thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học để làm Căn cước theo Luật Căn cước mới. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) người làm thủ tục cấp Căn cước cho cháu 9 tuổi, chia sẻ: "Đi làm Căn cước chúng tôi được công an tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi và làm rất nhanh, trong vòng nửa tiếng. Khi nào có Căn cước thì Tổ trưởng tổ dân phố sẽ thông báo để gia đình đến lấy. Có thẻ Căn cước cho các cháu thì rất thuận tiện, như nhập học, đi du lịch, đi máy bay hoặc làm các thủ tục về hành chính không phải đem giấy tờ cồng kềnh, sợ thất lạc nên tôi rất ủng hộ". Công dân dưới 14 tuổi được thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học để làm Căn cước. Ảnh: Nguồn Công an tỉnh Quảng Ninh. Trong gần 171 nghìn hồ sơ đề nghị cấp Căn cước, có trường hợp từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi chiếm gần một nửa. Nhiều địa phương có tỷ lệ thu nhận hồ sơ cho công dân dưới 14 tuổi cao như Đầm Hà, Ba Chẽ, Móng Cái,… Hiện việc triển khai đợt cao điểm vẫn đang được tiếp tục tổ chức, đảm bảo nhanh chóng cấp Căn cước, Giấy chứng nhận Căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện sinh sống trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện tối đa cho người dân được hưởng những tiện ích của chuyển đổi số và các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước. Tham khảo thêm Công dân làm thẻ căn cước tại nơi tạm trú được không?

