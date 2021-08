Quảng Trị: Nguyên Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã bị bắt

Ngày 10/8, thượng tá Hoàng Văn Trung – Trưởng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Ba Lòng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Thượng tá Trung cho biết, liên quan đến sai phạm của 2 cán bộ xã này, cơ quan công an huyện Đakrông đang mở rộng điều tra, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Những người dân thôn Tân Trà, xã Ba Lòng bức xúc vì phải nộp khoản tiền vô lý cho cán bộ UBND xã trả tiền tiếp khách. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 17/6/2020.

Như Dân Việt đã phản ánh, chính quyền xã Hải Phúc (cũ – nay sáp nhập với xã Ba Lòng, lấy tên xã Ba Lòng) đã thu của 9 hộ dân thôn Tân Trà (Hải Phúc cũ), mỗi hộ từ 2 đến 15 triệu đồng để đối ứng xây dựng 2 nhà văn hoá và trả tiền tiếp khách.

Ông Hồ Xuân Hoàng – nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng (trước khi sáp nhập là Chủ tịch UBND xã Hải Phúc) cho biết, 9 hộ ở thôn Tân Trà hợp đồng thuê đất với xã.

Tháng 7/2019, xã được tỉnh hỗ trợ xây dựng hai công trình nhà văn hoá. Vì không có vốn đối ứng, xã đã họp ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, thống nhất "vận động" 9 hộ dân có thuê đất nói trên nộp 15 triệu đồng/ha. Đổi lại, xã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 9 hộ dân trên diện tích đang thuê.

Giấy thu tiền của dân do ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Ba Lòng (Hải Phúc cũ) đứng ký tên. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 17/6/2020.

Ông Hoàng nói, không nhớ rõ số tiền thu được là bao nhiêu và cho biết, xã đã sử dụng để đối ứng cho 2 công trình nêu trên, còn một phần dùng để trả nợ ở các quán xá tiền tiếp khách cho cán bộ xã.

Ông Hoàng Đình, cán bộ địa chính xã Ba Lòng – người ký nhận tiền của 9 hộ dân (giấy biên nhận, không có biên lai đỏ) xác nhận, tổng số tiền thu của 9 hộ dân gần 150 triệu đồng. Trong đó, xã trích ra một khoản để trả nợ ở các quán xá.

