Quảng Trị: Sạt lở lớn diễn ra trong đêm

Sạt lở lớn ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Clip: Phan Vĩnh

Sáng 11/10, Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hoá) cho biết, đã thông báo đến chính quyền địa phương và Hạt quản lý đường bộ để có biện pháp khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Sạt lở khiến ách tắc hoàn toàn tuyến đường từ xã Hướng Lập ra tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Phan Vĩnh

Trước đó, trong đêm 10/11, tại Km169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn đi qua thôn Cợp, xã Hướng Lập xảy ra sạt lở lớn. Lượng đất đá sạt xuống làm tắc hoàn toàn tuyến đường từ Hướng Lập ra hướng tỉnh Quảng Bình.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trong từ 19h ngày 8/10 đến 7h ngày 11/10 phổ biến 100-200mm, một số nơi cao hơn - gần 300mm.

Mưa lớn khiến nước sông, suối ở hai huyện Đakrông, Hướng Hoá dâng cao làm một số ngầm, cầu tràn bị ngập gây chia cắt giao thông.

Theo dự báo, do mưa lớn làm đất sũng nước, khiến nguy cơ sạt lở đất tiếp tục diễn ra phức tạp, nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương cần liên tục rà soát khu vực dân cư nằm trong vùng nguy hiểm để cảnh báo, di dời…